必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

人氣速食品牌「必勝客」經常推出獵奇口味披薩，近日內部再傳出研發怪奇新產品，有多名自稱員工的網友發文抱怨引發熱議。網友看了成品照後，紛紛感到傻眼並表示「員工好可憐」。

近日在臉書社團「靠北必勝客」出現多篇疑似必勝客員工發的抱怨文「那個烏龜真是讓人無力⋯⋯能為門市考慮一下嗎？」、「花了10分鐘才做好的烏龜，只能說看起來像是被石頭砸死的青蛙⋯⋯真的不是每個人都有藝術細胞ㄟ」、「草仔龜之後，又有什麼芝心蛇圈圈，總部的你們是玄天上帝的粉絲嗎？」，甚至有員工坦言草仔粿比薩作法非常複雜，多到工作站配方表都貼不下，更擔心做太醜會被客訴。

圖／翻攝自PTT

一名網友在網路論壇《PTT》上分享必勝客最新情報，並貼出這款「芝心雙粿草仔龜比薩」廣告，還附上實作成品，只見完成的比薩和宣傳照片十分相似，不過龜身上除了有芝心餅皮、萬丹紅豆餡，還有鹹香菜脯米草仔粿，灑上厚厚一大圈香菜超搶眼。

圖／翻攝自PTT

網友紛紛表示，「必勝客的話⋯⋯我信了」、「真心幫員工哀悼」、「笑死，各種挑戰義大利人的底線」、「披薩還願龜」、「這什麼河童啊我要笑死」、「看來不一定是中國打過來，應該是義大利發動攻擊才對」。

不過，也有網友認為「蠻可愛的」、「外型不錯，口味也好吃就滿分了」、「好可口的感覺已經聞到抹茶香了」、「其實我會想買ㄟ」、「我覺得這已經是藝術品了」、「看來是要買來拜清明節了」。