手搖飲買一送一！ 春陽茶事3/20春分限定優惠 + 大苑子、珍煮丹、可不可、萬波等外送平台指定飲品統統有

最愛的手搖飲買一送一別錯過！ 一次爽喝10間知名手搖飲料，包括大苑子、珍煮丹、康青龍、可不可、萬波等等，統統都與外送平台Uber Eats推出限定買一送一；再一間加碼於「3/20春分」這天，限時推出全品項買一送一，快揪團喝起來。

即日起至3/26以前，與外送平台Uber Eats合作推出「指定飲品買一送一」的有：

1.可不可熟成紅茶：「橘果熟成」、「草莓歐可」

圖／可不可熟成紅茶提供

2.萬波：「春橙翡翠」、「春橙烏龍」

3.康青龍：「粉紅佳人」、「清檸綠茶」、「御香烏龍綠茶」、「御香烏龍青茶」

圖／康青龍提供

4.大苑子：「蔓越莓冰醋」、「百年仙茶甘茶」

5.珍煮丹：「復刻紅茶」、「琥珀烏龍拿鐵」

圖／珍煮丹粉絲專頁

6.TEA TOP第一味：「仙楂108（茶王）」、「大吉嶺奶茶」

7.老賴茶棧：「珍珠奶茶」、「冬瓜香綠」、「阿梅香青」

8.COMEBUY：「金桔檸檬」、「玉荷冰綠」、「仙草凍奶茶」

圖／COMEBUY提供

9.日出茶太：「柚翡翠綠」、「紫玫瑰荔枝凍飲」

10.春陽茶事：全品項買一送一

圖／春陽茶事提供

春陽茶事推六週年好康，於春分推出「全品項買一送一」，只要加入春陽茶事LINE官方帳號領取優惠券，3/20中午12點至晚間8點間至全台門市，即可享有大杯飲品買一送一優惠。加碼3/21至4/3連續14天，至foodpanda訂購飲品滿100元，即享20元折扣！