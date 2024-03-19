開幕時間、選址曝光！越南特色咖啡廳「Cong Caphe 越共咖啡」將登台 男神車銀優也造訪過

南部人氣不敗甜點店「歐貝拉洋菓子專門店」首發快閃台中，帶來每月熱銷萬瓶的綿密「手工布丁」，蛋糕、泡芙也都各有擁護者支持，甚至有網友曾從苗栗騎車到台南門市，就為一嘗超人氣的搶手好滋味。

2024-03-18 15:27