開幕時間、選址曝光！越南特色咖啡廳「Cong Caphe 越共咖啡」將登台 男神車銀優也造訪過
越南必喝特色咖啡廳「Cong Caphe」即將登台！駐越超過10年的「阿妞瘋胡志明」分享新訊，訪越必打卡的咖啡廳「Cong Caphe」將登陸台灣，根據網友提供線索，選址位在台北市中正區。
越南必喝咖啡廳「Cong Caphe（越共咖啡）」名氣十足，軍綠色懷舊風格辨識度超高，品牌「椰子咖啡」爆紅必點，更於全球多國設有據點，如多倫多、馬來西亞和韓國，更是由車銀優、文佳媖主演的熱門韓劇「女神降臨」取景地，該劇熱播時也吸引不少眼尖網友探店，讓越共咖啡在韓國的知名度大大提升，擄獲當地年輕人的心。
近日，「阿妞瘋胡志明」發現越共咖啡的海外第四站竟是台灣！並經由網友提供的店面施工照片與地圖比對，推測將插旗台北市中正區開封街，鄰近台北車站，預計於2024年夏季開幕。而這也是越南咖啡廳品牌首次進駐台灣，為台灣咖啡廳市場再加一強打生力軍。
越南咖啡廳 Cong Caphe（越共咖啡）登台資訊
開幕日：預計2024年夏季
地址：經照片對照，應選址於台北市中正區開封街一段16號
備註：開幕時間及店址皆以官方公告為準
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