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開幕時間、選址曝光！越南特色咖啡廳「Cong Caphe 越共咖啡」將登台 男神車銀優也造訪過

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Cong Caphe FB、阿妞瘋胡志明粉專授權（Neil 尼歐 提供）及摘自推特Ｘ
圖／Cong Caphe FB、阿妞瘋胡志明粉專授權（Neil 尼歐 提供）及摘自推特Ｘ

越南必喝特色咖啡廳「Cong Caphe」即將登台！駐越超過10年的「阿妞瘋胡志明」分享新訊，訪越必打卡的咖啡廳「Cong Caphe」將登陸台灣，根據網友提供線索，選址位在台北市中正區。

門店風格示意圖。圖／Cong Caphe FB
門店風格示意圖。圖／Cong Caphe FB

圖／Cong Caphe FB
圖／Cong Caphe FB

越南必喝咖啡廳「Cong Caphe（越共咖啡）」名氣十足，軍綠色懷舊風格辨識度超高，品牌「椰子咖啡」爆紅必點，更於全球多國設有據點，如多倫多、馬來西亞和韓國，更是由車銀優、文佳媖主演的熱門韓劇「女神降臨」取景地，該劇熱播時也吸引不少眼尖網友探店，讓越共咖啡在韓國的知名度大大提升，擄獲當地年輕人的心。

韓劇「女神降臨」到Cong Caphe取景拍攝。圖／摘自推特Ｘ
韓劇「女神降臨」到Cong Caphe取景拍攝。圖／摘自推特Ｘ

Cong Caphe 首爾延南洞店。圖／Cong Caphe FB
Cong Caphe 首爾延南洞店。圖／Cong Caphe FB

Cong Caphe 店內裝潢充滿在地特色。圖／Cong Caphe FB
Cong Caphe 店內裝潢充滿在地特色。圖／Cong Caphe FB

近日，「阿妞瘋胡志明」發現越共咖啡的海外第四站竟是台灣！並經由網友提供的店面施工照片與地圖比對，推測將插旗台北市中正區開封街，鄰近台北車站，預計於2024年夏季開幕。而這也是越南咖啡廳品牌首次進駐台灣，為台灣咖啡廳市場再加一強打生力軍。

圖／Cong Caphe FB
圖／Cong Caphe FB

圖／阿妞瘋胡志明粉專授權（Neil 尼歐 提供）
圖／阿妞瘋胡志明粉專授權（Neil 尼歐 提供）

越南咖啡廳 Cong Caphe（越共咖啡）登台資訊

開幕日：預計2024年夏季

地址：經照片對照，應選址於台北市中正區開封街一段16號

備註：開幕時間及店址皆以官方公告為準

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咖啡廳 必喝 探店 越南 馬來西亞

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