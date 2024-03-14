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3／15聯名啟動！ COMEBUYx《原神》RPG推2款飽足系新品 喝好料再贈限量周邊、虛寶卡、角色立牌
超厲害手搖飲Ｘ遊戲聯名！人氣手搖飲「COMEBUYx《原神》」開放世界冒險RPG遊戲聯名，推出2款限定飽足系新品「大麥紅三料、大麥奶雙料」，並自3/15至4/14舉辦「茶香邂逅之旅」店面活動，購入好茶飲品，有機會獲得限量獨家遊戲虛寶卡、角色杯墊和透扇，更加碼推出專屬珍藏的角色立牌！
COMEBUYx原神聯名新品是升級全新組合，「大麥紅三料」以原經典的鮮萃大麥紅茶，加上低卡寒天晶球+粉條+統一布丁，滿足咀嚼控需求，「大麥奶雙料」則有大麥煎焙炒香製成，口感溫潤迷人，搭配Q彈粉條及整顆統一布丁加入飲料，給粉絲與玩家最狂的經典遊戲與耐喝飲品的雙重體驗。
由米哈游開發、NIJIGEN代理的開放世界冒險RPG《原神》，全新4.5版本「鋩鋒錦間裁」已在3/13上線，此次攜手台灣COMEBUY、香港COMEBUYTEA聯名主打的角色－琴與可莉，也將在登場新版本「集緣祈願」。五星角色「千織」活動祈願也即將開啟，同步開放全新活動，參與者可以獲得精煉素材、原石、智識之冕、角色經驗素材等獎勵。
凡活動期間至全台COMEBUY門市，購買原神聯名飲品任2杯"大麥"指定飲品，即隨機贈送各一款遊戲虛寶卡、角色杯墊及透扇，購買任4杯指定活動飲品，除了可獲得2杯套組贈品之外，還可以獲得經典角色立牌隨機1款，數量有限，贈完為止。
另外，「麻古茶坊xPEANUTS花生漫畫史努比」推出限量聯名「史努比芝芝可可」，將於3/14快閃回歸在全台門市限量販售。共有「懶懶史努比」、「萌萌史努比」兩款雲朵芝芝可可飲品，陪你過白色情人節。
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