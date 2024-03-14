白色情人節甜蜜吃冰！ 壽司郎x大苑子推「莓好時光霜淇淋」 滿額贈「COLD STONE」買一送一

迎接夏季前哨，冰控們快出發！ 白色情人節一起到壽司郎享用春日好食光，除了有一系列春季新菜色，甜點部分除了原先的草莓牛奶綜合霜淇淋，全新攜手大苑子推出「莓好時光霜淇淋」超吸睛，把握時機甜蜜吃冰，消費滿額還有機會獲得「COLD STONE買一送一券」！

圖／台灣壽司郎提供

壽司郎首度攜手大苑子，推出春日限定「莓好時光霜淇淋」，使用台灣產香水草莓製成霜淇淋，入口帶有酸甜的馥郁香氣，每份60元，同步登場3/14至3/17(日)23:59前，至大苑子粉專貼文完成留言指定任務，即有機會獲得專屬的壽司郎招待券。

不只在壽司郎能吃到莓好時光霜淇淋，結帳時別忘了帶走全台壽司郎限量、限時販售的「莓好時光爆米花」。

圖／大苑子提供

圖／大苑子提供

冰控還有好消息，壽司郎聯手COLD STONE，即日起於壽司郎消費滿500元，並於台灣壽司郎FB或IG按，結帳時出示畫面⁣，就送COLD STONE買一送一券，全台總計80,000張冰品買一送一，數量有限送完為止⁣。