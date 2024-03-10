迷你一口！ 小美「可麗露冰淇淋」全家可愛上市　GODIVA「情人節禮盒」滿額再贈絲巾

白色情人節3/14即將來臨！ 快來挑選甜蜜小點心代表你的心意，小美將可麗露精心打造成高顏質冰品，全台全家便利商店就能買到；比利時皇室御用巧克力GODIVA，讓情人節限定巧克力禮盒為你延續甜蜜，買多還有折扣好禮哦！

圖／樺美食品提供

擁有「天使之鈴」美譽的法式可麗露cannelé，也能變得如此可愛！小美「可麗露冰淇淋」外層爽口脆皮與內層柔滑冰淇淋絕佳搭配，每盒具有草莓與巧克力雙口味享受，不只追求涼爽滋味，更有著精巧一口大小的外觀，一口典藏浪漫將於全家便利商店登場。

圖／樺美食品提供

一款「夢幻之舞 草莓蛋糕風味」，外層粉紅草莓脆皮外，搭上誘人的粉黃色卡士達蛋糕冰淇淋，再結合緋紅色覆盆子果乾，微酸微甜的美好滋口，瞬間在口中化開；另一款「濃情之吻 濃厚巧克力」，以外層香濃巧克力脆皮，搭配濃厚醇郁的內層迦納巧克力冰淇淋和苦甜巧克力冰淇淋，交錯成一回巧克力華麗冒險。

比利時皇室御用巧克力GODIVA提供白色情人節回禮推薦，有著繽紛高顏質、讓人怦然心動的GODIVA情人節限定巧克力心形禮盒6顆裝、巧克力禮盒18顆裝；有著圓滿美好之圓形外盒設計的情人節巧克力禮盒9顆裝；以及呈現最頂級至臻心意的浪漫巧克力心形禮盒19顆裝。

GODIVA推出情人節禮盒限定優惠，自即日起至3/24，凡於門市購入任兩件以上情人節禮盒，可享85折；滿原價2,024元以上，再贈GODIVA絲巾乙條！