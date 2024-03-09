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「辻利茶舖」3款櫻花尬抹茶新品台中吃得到！買蛋糕再免費喝抹茶拿鐵

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自辻利茶舖粉絲專頁
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京都百年老店「辻利茶舗」以各式創意抹茶飲品和甜點聞名，每季推出誘人的下午茶選擇，吸引了眾多抹茶愛好者。這次，他們結合了大熱「春日粉嫩櫻花」推出全新的夢幻抹櫻系列。即日起限時至3月11日快閃台中中友百貨，加碼推出「買一送一」的抹茶下午茶優惠。

圖／翻攝自辻利茶舖粉絲專頁
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櫻花祭即將登場，新推出的「抹櫻巴斯克」以鹿兒島火香系抹茶「丸香」製成，配以香濃的抹茶乳酪和日本國產鹽漬八重櫻慕斯，再點綴草莓白巧櫻花花瓣，視覺味覺一次享有，一定要吃吃看，還有販售切片和6吋蛋糕喔。

圖／翻攝自辻利茶舖粉絲專頁
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不僅如此還喝得到「抹櫻拿鐵(冷/熱)」，漸層抹茶配上櫻花拿鐵整杯好浪漫，其他還包含「櫻花冰心大福」保證少女心大噴發。

圖／翻攝自辻利茶舖粉絲專頁
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圖／翻攝自辻利茶舖粉絲專頁
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快把地點、時間與優惠記起來。「辻利茶舖」即日起至3/24快閃至台中中友百貨，買得到「抹櫻巴斯克」、季節限定「抹櫻拿鐵(冷)」與「櫻花冰心大福」；另外即日起至3/11只要買「辻利濃茶卷乙片」就直接免費送「辻利拿鐵」；還沒結束，最狂3/14再加碼買「辻利拿鐵送辻利霜淇淋」，趕快衝了啦。

圖／翻攝自辻利茶舖粉絲專頁
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北部的朋友也別擔心，目前遠百信義A13門市還有推出「春日抹櫻套餐」，抹茶霜淇淋、抹櫻拿鐵、櫻花冰心大福、抹櫻巴斯克和櫻花水信玄餅直接一次爽吃、一次滿足。

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下午茶 抹茶 拿鐵 買一送一 霜淇淋

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