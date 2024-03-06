揪閨密喝下午茶！蛋糕界愛馬仕「Lady M」7週年優惠到月底 雙人套餐現省103元 內用外帶都有優惠

擁有蛋糕界愛馬仕之稱的紐約頂級甜點品牌「Lady M」登台7週年，特別在這個3月祭出一整個月的「外帶及內用優惠」回饋廣大粉絲，平時捨不得吃的甜點控們可要把握難得機會，一次三種口味炫起來。

圖／Lady M Taiwan 粉專

甜點控要衝！精品甜點「Lady M」歡慶來台7週年，推出為期一個月的「外帶及內用優惠」，即日起至3/31，280元以下蛋糕外帶3片只要777元，單價超過補差額即可；內用部分則有「雙人組合套餐」，同樣是280元以下蛋糕任選兩片和160元以下飲品兩杯，2片蛋糕＋2杯飲品優惠價777元，蛋糕、飲品超過可補差額。

圖／Lady M Taiwan 粉專

Lady M「芋頭千層蛋糕」3月於全台門市期間限定販售。圖／Lady M Taiwan 粉專

此外，也別忘了壽星優惠，只要是當月壽星到Lady M台北旗艦店、遠百信義店、台中LaLaport店內用消費，並出示證件即享生日專屬優惠，可任選蛋糕一片（290元以內）及飲料一杯（160元以內）組合優惠價365元，生日當月不限優惠次數；而為LADY M會員並在生日當天到門市消費，亦有會員積點雙倍送的福利。

圖／Lady M Taiwan 粉專

Lady M 七週年優惠活動資訊

活動日期：即日起～3/31

【外帶優惠】外帶3片蛋糕只要777元（可選280元以下蛋糕，超過可補差額）

【內用優惠】雙人組合套餐：2片蛋糕＋2杯飲品只要777元（可選280元以下蛋糕、160元以下飲品，超過可補差額）

Lady M 壽星優惠資訊

活動內容：當月壽星至台北旗艦店、遠百信義店、台中LaLaport店內用消費，出示證件即可享有「任選蛋糕乙片及飲料乙杯」特別優惠價365元；LADY M會員生日當天至門市消費，即享會員積點雙倍贈送

注意事項：僅限內用；優惠限壽星本人使用，每次消費限購乙組，當月不限次數；蛋糕限290元以內、飲料限160元以內，另加10%服務費