爆紅「整顆草莓芝士燒」雙店快閃！最好吃的「台式馬卡龍」排隊也要買

排隊甜點現買現吃！全新芝士蛋糕品牌「CheeseTalk」三月快閃雙店齊發，分別進駐台北京站、南港環球，爆紅洗版IG的「雪藏草莓芝士燒」及堪稱全台最好吃的台式馬卡龍「芝士達茲」統統吃得到，不愛吃甜點都要跟著排隊買起來。

圖／京站時尚廣場粉專

「雪藏草莓芝士燒」中放入整顆草莓。圖／Cheese Talk粉專

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甜點控揪掃貨！繼台北新光南西店、新竹巨城快閃後，乳酪系甜點「CheeseTalk」3月再出發，於台北京站、南港環球駐點快閃一個月。最新洗版社群的「雪藏草莓芝士燒」就是出自他們家，自製獨家草莓芝士，放入整顆台灣草莓，幕斯口感輕盈與濃郁奶香、酸甜草莓超搭，可愛外型開動前手機先吃。

圖／京站時尚廣場粉專

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還有俗稱「牛粒」的台式馬卡龍則化身「達茲系列」，選用義大利帕瑪森起士粉及北海道奶油芝士以完美比例調和，滋味香濃馥郁，另有夢幻系「草莓生乳」口味可選，草莓控可得把握期間限定，開吃最當季的粉嫩草莓甜點！

圖／京站時尚廣場粉專

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CheeseTalk 快閃店資訊

快閃期間：2024/3/1～3/31

地點：台北京站｜京站購物中心B3手扶梯旁；南港環球｜環球購物中心B1商場入口旁

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