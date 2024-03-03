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賣破一萬支！爆紅「紗織蒙布朗」插旗中山商圈 千層蛋糕、霜淇淋、抹茶飲一次滿足 「蒙布朗買一送一」最後倒數

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／平安京茶事粉專
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爆紅「紗織蒙布朗」插旗中山！「MATCHA ONE」於一月在誠品南西店快閃，主打的「紗織蒙布朗」創下銷售一萬支的驚人紀錄。現在，「MATCHA ONE」確定進駐一級戰區中山商圈，為慶開幕加碼推「紗織蒙布朗買一送一」，優惠倒數趕快吃起來。

圖／平安京茶事粉專
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曾在中山商圈掀起打卡熱及爆滿人潮的排隊甜點「紗織蒙布朗」插旗誠品南西店！抹茶專賣店「MATCHA ONE」於3月正式進駐誠品南西店地下一樓美食街正櫃，除了人氣爆火的「紗織蒙布朗」外，還有熱銷數年的「抹茶千層蛋糕、抹茶蛋糕卷」等經典商品，以及搶攻巧克力控荷包的「二年坂抹茶巧克力蛋糕、西芳寺濃茶巧克力蛋糕」等。另推「抹茶磅蛋糕、抹茶霜淇淋」和「抹茶露、抹茶拿鐵」等兩款飲品，從甜點冰品到飲料都是滿滿的濃郁抹味。

圖／平安京茶事粉專
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為歡慶南西店開幕，特別祭出「紗織蒙布朗買一送一」超強優惠，只要到平安京茶事臉書按讚並留言「我❤️紗織蒙布朗」即可享優惠，活動截至今日下午6點。快快把握最後幾個小時，買一送一超優惠打卡最夯甜點！

圖／平安京茶事粉專
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MATCHA ONE 誠品生活南西店

地址：台北市中山區南京西路14號（誠品南西店B1）

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巧克力 抹茶 磅蛋糕 誠品 買一送一

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