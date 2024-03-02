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五桐號聯手「國師唐綺陽」推12款星座杯與「蜜春后奶茶」！掃描秒看愛情工作運勢

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／五桐號臉書粉專 圖右上／翻攝唐綺陽占星幫臉書粉專
圖／五桐號臉書粉專 圖右上／翻攝唐綺陽占星幫臉書粉專

2024年春季就看這一杯了！備受話題討論的手搖飲品品牌「五桐號」與星象大師唐綺陽攜手合作，推出了全新的12星座專屬限量杯。這款杯子不僅能掃碼查詢星座運勢，還搭配全台首創的「太妃珍珠」新配料，再加上全新產品「蜜春后奶茶」加持，日前一推出迴響聲量超大。

圖／五桐號臉書粉專
圖／五桐號臉書粉專

五桐號看準市場商機與唐老師合作，並由老師親自設計了12星座專屬限量杯。根據風象、土象、水象和火象星座的概念，打造了四大主題色系。

圖／五桐號臉書粉專
圖／五桐號臉書粉專

圖右上／翻攝唐綺陽占星幫臉書粉專
圖右上／翻攝唐綺陽占星幫臉書粉專

值得一提的是杯身上印有12星座的專屬語錄，同時附有唐綺陽2024年運勢解讀書的QR碼，一秒看到自己的桃花、工作等生活運勢超酷。

圖／五桐號臉書粉專
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此外，Ubereats獨家優惠活動「五桐奶霜」和「濃煮奶茶」限時購買一送一，活動優惠從即日起持續至2024年03月19日。別錯過這迷人的烘焙香氣與濃郁奶霜融合的絕妙口感，絕對是一款值得品嚐的必喝飲品。

圖／五桐號臉書粉專
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五桐號 奶茶 奶霜 買一送一

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