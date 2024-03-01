初戀般滋味！ 「Mr.Wish x 巴黎萊雅」推2款「玫瑰芝芝烤奶、玫瑰烏龍啵啵」心動浪漫上市

初戀般浪漫來襲！ Mr.Wish鮮果茶玩家攜手全球美妝巨頭巴黎萊雅，以「玫瑰」為靈感，共同推出2款心動玫瑰系列飲品，於3/1正式開賣「玫瑰芝芝烤奶」以及「玫瑰烏龍啵啵」，以超夢幻粉嫩外型杯，加上花香與茶香，完美融合三重享受，不僅如此，於Mr.Wish門市消費滿100元，立即贈一張聯名刮刮卡！

圖／Mr.Wish提供

心動系玫瑰系飲品「玫瑰芝芝烤奶」，以小焙烏龍特調奶茶，鋪上淡粉色的綿密玫瑰奶蓋，每一口都能感受到玫瑰的芬芳浪漫氣息；「玫瑰烏龍啵啵」將濃厚的小焙烏龍結合玫瑰果露，加入獨特的草莓啵啵，咀嚼口感層次豐富，不禁沉醉於玫瑰甜美香氣中。

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為了整體更有浪漫氛圍，Mr.Wish更推出初戀粉色系聯名款紙杯與杯膜，即起於Mr.Wish門市消費滿100元，立即贈一張聯名刮刮卡；於Mr.Wish熊貓、Uber Eats以及你訂三大外送平台消費滿200元，則立即贈聯名刮刮卡。刮刮卡隱藏驚喜包括600份巴黎萊雅金緻護髮油玫瑰精華100ml（市價599元）、2,000份巴黎萊雅金緻護髮油玫瑰精華30ml（市價229元），以及無數Mr.Wish飲品現金折價券和巴黎萊雅產品優惠券，飲料控們快來試手氣囉！

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此外，康青龍推出台灣茂谷柑「蜜柑金橙」新品，同時，推出《關於未知的我們》優質台劇聯名限定，粉絲們必喝必搶專屬聯名杯＋限量戲劇透卡快追！