快訊

馬治薇收陸資百萬選立委 桃檢求刑3年8月科罰金200萬

網曝「4G 499不限速吃到飽」資費方案復活！1日限定藏5大規則快去辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍來柑一杯！ 康青龍「蜜柑金橙」享第2杯半價 台劇聯名杯身+劇透卡粉絲必追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

初春暖陽之際，龍來柑一杯！康青龍推出季節限定新品「蜜柑金橙」，3/1上市首4日，FB粉專留言免費抽新品，到3月底前還有第2杯半價、消費滿額折抵30元好康優惠，同時，推出《關於未知的我們》優質台劇聯名限定，粉絲們必喝必搶專屬聯名杯＋限量戲劇透卡！

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

嚴選台灣在地茂谷柑，以招牌金萱作為茶底，康青龍推出台灣茂谷柑X招牌金萱茶X金萱茶凍的「蜜柑金橙」新品，層層堆疊出三重奏驚喜口感，酸甜迷人越喝越上癮！歡慶新品全台門市開賣，3/1至3/4期間至康青龍官方FB粉專按讚留言，就有機會免費喝新品；3/5至3/20，龍來訂線上點餐限定，領券即可享有「蜜柑金橙」第二杯半價優惠，每人可領2張；3/5至3/31，龍來訂限定單筆消費滿199元，現折30元優惠。

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

廣邀粉絲們一同支持優質台劇，<康青龍x關於未知的我們>聯名限定，打造專屬戲劇聯名杯款，杯身完美呈現四位主演「邱宇辰」、「黃宏軒」、「林思廷」、「金在勳」劇中樣貌與氛圍。此外，3/1起至康青龍門市購買新品「蜜柑金橙」，並在社群發文標記「#康青龍」與「#關於未知的我們」，即贈粉絲們必須手刀珍藏的限量款戲劇透卡，數量有限，送完為止。

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

另外，「大苑子」鳳梨季將於3/2起正式登場，選用來自屏東高樹的台農17號鳳梨，又名金鑽鳳梨，首推無添加茶類，香氣十足的「鳳梨冰茶」、第二款巧妙結合甘甜芭樂，創造出這杯層次多變且口感豐富的「芭梨戀人」，鮮果手搖飲料控們一定要追！

編輯推薦

康青龍

相關新聞

龍來柑一杯！ 康青龍「蜜柑金橙」享第2杯半價 台劇聯名杯身+劇透卡粉絲必追

龍來柑一杯！ 康青龍「蜜柑金橙」享第2杯半價 台劇聯名杯身+劇透卡粉絲必追

跟著「粉紅超跑」求保庇！ 85℃「白沙屯媽祖」限定甜點　Q版媽祖平安蛋糕、好運籤麵包棒 呷了會開運

跟著「粉紅超跑」求保庇！ 85℃「白沙屯媽祖」限定甜點 「Q版媽祖平安蛋糕、好運籤麵包棒」呷了會開運

抹茶控爆吃一個月！盤點「3月抹茶月」必吃甜點 高顏值「抹茶霜淇淋、抹茶歐蕾泡芙」銅板價都吃得到

3月抹茶月！經過各業者釋出新品消息後，「抹茶」榮登3月主角！除了全家抹茶霜淇淋強勢回歸外，還有「抹茶歐蕾泡芙、抹茶雪糕」等抹味甜點接連登場。準備叫上你的抹茶控搭子一起打卡吃起來！

228限時1天！全家便利商店Fami!ce霜淇淋「第2支5元」　指定現煮咖啡也有限定優惠

今年228雖然沒有連假，但還是可以用超商限時優惠讓放假的心更療癒。全家便利商店於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇...

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好，再設40台YTM

連鎖甜點品牌「亞尼客」近日有6間門市陸續熄燈，引起消費者，甚至傳出「集體倒閉」之說。對此，亞尼克董事長吳宗恩於2月27日...

全家「靜岡抹茶霜淇淋」3月強勢回歸！ 雙口味再搭超人氣巧克力 隱藏版「霜淇淋買1送1」優惠倒數5天

全家新品霜淇淋報到！繼7-ELEVEN搶先曝光3月新品「櫻花玫瑰霜淇淋」後，全家便利商店3月將推出「靜岡抹茶霜淇淋」應戰搶攻霜淇淋市場。由於茶口味廣受消費者喜愛，因此網友們都歡呼「終於是茶口味」、「吃爆抹茶啦」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。