龍來柑一杯！ 康青龍「蜜柑金橙」享第2杯半價 台劇聯名杯身+劇透卡粉絲必追

初春暖陽之際，龍來柑一杯！康青龍推出季節限定新品「蜜柑金橙」，3/1上市首4日，FB粉專留言免費抽新品，到3月底前還有第2杯半價、消費滿額折抵30元好康優惠，同時，推出《關於未知的我們》優質台劇聯名限定，粉絲們必喝必搶專屬聯名杯＋限量戲劇透卡！

圖／康青龍提供

嚴選台灣在地茂谷柑，以招牌金萱作為茶底，康青龍推出台灣茂谷柑X招牌金萱茶X金萱茶凍的「蜜柑金橙」新品，層層堆疊出三重奏驚喜口感，酸甜迷人越喝越上癮！歡慶新品全台門市開賣，3/1至3/4期間至康青龍官方FB粉專按讚留言，就有機會免費喝新品；3/5至3/20，龍來訂線上點餐限定，領券即可享有「蜜柑金橙」第二杯半價優惠，每人可領2張；3/5至3/31，龍來訂限定單筆消費滿199元，現折30元優惠。

圖／康青龍提供

廣邀粉絲們一同支持優質台劇，<康青龍x關於未知的我們>聯名限定，打造專屬戲劇聯名杯款，杯身完美呈現四位主演「邱宇辰」、「黃宏軒」、「林思廷」、「金在勳」劇中樣貌與氛圍。此外，3/1起至康青龍門市購買新品「蜜柑金橙」，並在社群發文標記「#康青龍」與「#關於未知的我們」，即贈粉絲們必須手刀珍藏的限量款戲劇透卡，數量有限，送完為止。

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另外，「大苑子」鳳梨季將於3/2起正式登場，選用來自屏東高樹的台農17號鳳梨，又名金鑽鳳梨，首推無添加茶類，香氣十足的「鳳梨冰茶」、第二款巧妙結合甘甜芭樂，創造出這杯層次多變且口感豐富的「芭梨戀人」，鮮果手搖飲料控們一定要追！