迎接週末小確幸！ 星巴克「第2杯半價」、兩大外送平台「優惠組合199」開吃

星巴克粉絲又要瘋狂了！ 迎接週末小確幸，於3/1限定推出星巴克「第2杯半價」優惠外，接下來，3月份2大外送平台限定「優惠組合199」開吃套餐組合，一起來享用飲品+甜點的美味星巴克午茶吧！

●3/1 HAPPY FRIDAY「第二杯半價」

圖／取自星巴克官網

全台星巴克門市於3/1(五)推出「HAPPY FRIDAY!一起相約迎接週末」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。須注意，最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

●3/8 歡慶26週年購物派對 全品項85折

圖／取自星巴克官網

歡慶26週年！星巴克於3/8當日，享全品項享85折優惠，含咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品(不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值)，另外活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「滿額贈」特大杯好友分享優惠券一張。

圖／取自星巴克官網

●foodpanda 情人節組合優惠價199元

星巴克自3/1至3/14，活動期間全日於外送平台foodpanda點購「指定組合」：特大杯焦糖瑪奇朵+檸檬塔、特大杯特選馥郁那堤+抹茶紅豆捲，皆可享優惠價199元，

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

●foodomo 歡慶星巴克26週年優惠價199元

星巴克自3/1至4/2，活動期間全日於外送平台foodomo購買下列「套餐」：1杯大杯那堤+松露生巧克力蛋糕、2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂，皆可享優惠價199元。