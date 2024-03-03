聽新聞
test
0:00 / 0:00
星巴克再推「買一送一」！ 開喝咖啡、茶瓦納提神醒腦不憂鬱
星巴克買一送一！三月的第一個星期一就讓星巴克療癒你，星巴克於3/4推出一日限定「買一送一」，為辛苦的上班族加油打氣，不論是美式、那堤還是茶瓦納系列統統有，提神醒腦開啟充滿活力的一天。
繼一連串的促銷活動後，星巴克再度於3/4星期一推出「買一送一」優惠，活動當日上午11點至晚間8點，到星巴克購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一，每人每次最多買二送二。
值得注意的是，優惠品項部分不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言