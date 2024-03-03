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星巴克再推「買一送一」！ 開喝咖啡、茶瓦納提神醒腦不憂鬱

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Global Mall及星巴克提供
圖／Global Mall及星巴克提供

星巴克買一送一！三月的第一個星期一就讓星巴克療癒你，星巴克於3/4推出一日限定「買一送一」，為辛苦的上班族加油打氣，不論是美式、那堤還是茶瓦納系列統統有，提神醒腦開啟充滿活力的一天。

繼一連串的促銷活動後，星巴克再度於3/4星期一推出「買一送一」優惠，活動當日上午11點至晚間8點，到星巴克購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一，每人每次最多買二送二。

值得注意的是，優惠品項部分不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

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咖啡 星冰樂 星巴克 買一送一

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