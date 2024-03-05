買一送一、第2杯38元！ 七盞茶「女神系手搖」3/8、3/14限定優惠一次看

女神駕到！七盞茶迎接3月8日婦女節及3月14日白色情人節，準備了一系列專屬寵愛優惠，「3月女神季」也是知名手搖飲品牌七盞茶為呼應女神尊榮而舉辦的盛大活動，讓您在這兩個重要的女神專屬節日中，感受到獨一無二的幸福與寵愛。

圖／七盞茶提供

知名手搖飲七盞茶在3月8日婦女節這天，於全台門市購買兩杯碧玉奶綠，第二杯即可享只需38元的超值優惠，碧玉幽蘭加入嚴選七盞茶奶精粉，有著淡淡的玉蘭花香與滑順的奶茶口感，讓大家在婦女節感受到獨特的幸福。

圖／七盞茶提供

為了迎合白色情人節這天甜蜜的日子，民眾於3月14日在七盞茶門市購買芝士奶霜系列品項，即可享有買一送一的優惠（限同品項），猶如白雪般滑順的芝士奶霜，口感豐富又有層次，適合情侶倆人手一杯。無論是「第二杯38元」還是「買一送一」，喜愛喝手搖的你千萬別錯過！

圖／七盞茶提供

38婦女節 奶茶類第二杯38元

日期：3/8(五)，僅一日

品項：芯月烏奶、日夏奶茶、碧玉奶綠

辦法：於活動日當天，至門市現場消費兩杯奶茶類品項，第二杯即享38元優惠

白色情人節 重回初戀的悸動

日期：3/14(四)，僅一日

品項：芝士奶霜系列

辦法：於活動日當天，至門市現場購買芝士奶霜系列品項，即享買一送一優惠。(限同品項)