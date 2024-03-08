花博「東南亞美食市集」3/16熱鬧登場！泰奶蝦餅美祿蛋糕統統有

在3月16至17日的圓山花博花海廣場，熱情掀「東南亞美食市集」！這場盛宴匯聚了來自東南亞各地的獨特美食，從鹹香的小吃到誘人的甜點，再到清涼解渴的飲品，為整個園區帶來了一股濃郁的南洋風情，吸引了無數美食愛好者和遊客前來一嚐。

圖／有趣市集提供

無論是迷戀香甜的泰式奶茶還是沉醉於濃郁的越式咖啡，這裡都能滿足美食饕客的味蕾。多家人氣餐廳齊聚一堂，推出了一系列必吃的招牌菜式，其中包括由料理團隊歷時三個月研發的「娘惹鳳尾蝦蝦餅」，以及以手工自製泰奶醬點綴的「泰奶吐司」，無論是鹹或是甜都讓人垂涎欲滴。

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除了這些必吃的招牌菜式外，還有來自「泰碗」的清新爽口的泰式涼拌冬粉和來自「ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館」的經典菲律賓式鐵板豬雜等美食。對於素食愛好者而言，「Mocknot 試蔬看」提供了多款全素沙嗲，素食者也能享受美食。

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甜品方面，各種誘人的美味也不容錯過，包括貓起來串雞蛋糕的「髒髒美祿奶酥雞蛋糕」和印度脆球-帕尼布尼的「酒香椰奶泰式脆球」等。整個活動現場共有超過55攤的美食攤位，絕對是美食愛好者的一場盛宴，讓您品嚐到來自東南亞的精彩美食饗宴！

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