2024「台北杜鵑花季」大安森盛大展開！21萬珠看不完「美拍再抽限量香包」

2024年春季「台北杜鵑花季」盛大舉行了！大安森林公園，被譽為台北的綠肺，每年春季都綻放出美麗的杜鵑花，再搭配上夢幻的繡球花等各式花卉，讓整個公園都充滿了繽紛的色彩。除了賞花之外，週末假期更有豐富的活力，如安森音樂派對和野餐趴等，為遊客與市民帶來無盡的歡樂，放鬆chill一下吧！

圖／取自公園新花漾臉書粉專

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「2024台北杜鵑花季」即日起至3/31盛大舉行，公園內超過21萬株杜鵑花將陸續綻放，並特別設置了「鵑流不息」賞花展區，以及由「小亨利木工」打造的日式風格小木屋，絕對是別具一格的視覺饗宴。

圖／取自公園新花漾臉書粉專

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同時正值大安森林公園建園30週年，特別與台灣大學、市立動物園等合作，推出一系列驚喜活動。還有每個週末都有安森音樂派對現場表演，讓彷彿置身於自然中的音樂王國。而3月16日更有台北花伴野餐活動，邀請遊客與市民一同坐在草地上，享受愜意的午後時光吧。

圖／取自公園新花漾臉書粉專

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最後，快到「公園新花樣臉書粉專」按讚追蹤並指定貼文分享臺北杜鵑花照，就有機會成為年度最美花禮得獎者，並獲「2024台北杜鵑花季．聞青香包精裝套組3款一次擁有。活動即日起至3/31，更多詳情請上官方粉專查詢。