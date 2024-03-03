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4處展點搶先曝光！ 台南巨大「紅球計畫」要來了　3/29起限時10天、10大定點展出

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝黃偉哲臉書
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巨大紅球旋風吹進台南！ 由美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫RedBall Project」，將從3/29起連續10天現身在台南各大景點，台南市府已搶先公布4大確定展出地點，接下來將陸續公布，共有10個精彩的紅球展場，旅客們可以開始計畫一趟台南集球之旅了！

圖／翻攝黃偉哲臉書
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自2001年開啟的「紅球計畫」，迄今遊歷全球40多個知名城市，每座城市只會展出一次的做法，每每在全球各地颳起一陣紅球旋風，距離上一回首次登陸台灣，是2010年曾經在台北遊歷西門町電影主題公園、新光三越信義店、剝皮寮、台北當代藝術館等六處景點。

圖／翻攝紅球臺南 RedBall Tainan臉書
圖／翻攝紅球臺南 RedBall Tainan臉書

紅球計畫為透過直徑4.5公尺、重達122公斤的「紅球」巨型藝術裝置融入城市街道與空間，現已公布的台南4處展點包括「安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館及河樂廣場」，預計從每日上午9點開始充氣至傍晚6點完成撤展。

圖／翻攝黃偉哲臉書
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「巨大紅球」將自3/29起連續10天現身台南，鎖定的10個展點都是影響著台南發展的重要水文地景，後續展出地點將陸續公告於「紅球臺南 RedBall Tainan 」FB、IG、Line官方帳號，整體預計吸睛度將不輸給剛結束的高雄「黃色小鴨」，旅客們可千萬不能錯過！

圖／翻攝黃偉哲臉書
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【紅球臺南 RedBall Tainan】
展出時間：2024.03.29至04.07（每日11:00-18:00）
展出地點：安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館、河樂廣場，其他展出地點，將陸續於FB、IG、Line官方帳號公告。
【紅球臺南|瑞波波 歷史街區策展行動平行展 】
展出時間：2024.03.27至04.10（每日9:00-17:00）
展出地點：國立成功大學未來館二樓

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