千株日本紫藤別錯過！ 全台最大「淡水紫藤花園」開放日期曝光 二號園區票價調漲50元

喜歡紫藤花的朋友快筆記！ 擁有全台最大萬坪賞花空間的「淡水紫藤花園」即將開放了，兩座紫藤咖啡園種植了上千棵夢幻紫藤，每年只開放20天賞花，2024預計於3/20起開園，一號園區維持票價300元/人，二號園區今年起調漲至350元/人！

圖／翻攝淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）臉書

全台規模最大的紫藤花園劃分為兩館，除了原本的靠近海邊的「一號屯山園區」，紫藤年齡較老，花穗較長、顏色較深，今年花期盛開日約在3/23至4/5；還有鄰近天元宮的「二號水源園區」佔地萬坪，紫藤種植較多，面積佔地較大，可以攜帶外食野餐，但停車較為不便，預計落在3/20至4/3期間最美。

圖／翻攝淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店）臉書

紫藤花盛開期約15天，錯過的話就要再等明年囉！兩大園區超過千株日本紫藤，預計迎來「爆量綻放」夢幻美景，需提醒注意的是，兩園區今年回歸賞花本質，皆未提供正餐。一號屯山園區部分停車較為方便，二號園區今年一樣未設置汽車停車場，只有機車停車區，請至天元宮接駁停車場停車後，再轉接駁車(40元/人/單程)。

圖／翻攝淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）臉書

「紫藤咖啡園 一號屯山摩艾園區」

地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

開放時間：2024年3月23日至4月10日 09:00-17:00開放

入園清潔費：300元/人

注意事項：禁止外食、不開放攜帶寵物紫藤咖啡園

「紫藤咖啡園 二號水源園區」

地址：淡水區忠寮里竹圍子9-1號

開放時間：2024年3月20日至4月7日 09:00-17:00開放

入園清潔費：350元/人，可攜帶寵物+100元清潔費

注意事項：開放外食野餐、寵物友善