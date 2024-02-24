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超夢幻粉紅泡泡！ 3大台南季節美景懶人包 「洋紅風鈴木」浪漫盛開 粉紅地毯鋪一整片
春季花開限定美景！ 台南各地已能看到「洋紅風鈴木」陸續綻放，原訂約在4-6月份的花期，因氣候暖化「洋紅風鈴木」在今年2月就開花了，特別整理3大台南洋紅風鈴木景點，走上街就能欣賞繽紛花海，花落片片浪漫洋紅風鈴木讓人忍不住駐足欣賞，快把握時間一起來賞花！
◎台南中西區|文學館
位於台南中西區圖書館後方，也位於「台南四大月老」之一的重慶寺前面，有一顆漂亮滿點的洋紅風鈴木已盛開，由於它被古蹟給包圍，想拍出美照，需要特別注意光影的角度安排。
民眾可以選擇到圖書館閱讀，讓藍台白雲天空的窗景，搭配洋紅風鈴木的身影，盛開模樣十分有日系氛圍感，加上春風吹佛，超愜意的氛圍讓人很容易把時光遺忘。
地址：台南市中西區湯德章大道1號
◎台南南區|水交社
位在府城南區的日式宿舍群「水交社文化園區」，曾是日治時期駐防臺南機場的海軍航空隊的官兵、眷屬居所。園區內有顆樹齡約20年的洋紅風鈴木，粉紫色花果綻放花況甚佳，但由於這邊似乎在施工設有圍籬，目前只能遠觀，即便遠觀也覺得很巨大，十分吸睛。
地址：台南市南區興中街118號
◎台南仁德區|滯洪池
台南仁德區滯洪池自2015開發景觀營造，沿著池畔種植了約600株的洋紅風鈴木，繞著水池逛一圈有各式的植物生態，營造出賞花的美麗廊道，再過些時日這邊還會有漂亮的花旗木綿延300公尺可欣賞！
地點：臺南市仁德區仁德交流道旁的滯洪池
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