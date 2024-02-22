版面該換色了！超狂「黃金風鈴木」接力報到 后里綿延「數公里黃金龍」壯觀要朝聖

版面換顏色了！看膩了粉紅花海？接著即將迎來一波黃金洗禮，「黃金風鈴木」接棒盛開！位於台中后里的「黃金風鈴木」逐漸開放，預計將隨時間推移於3月起相繼滿開，屆時還能捕捉到一長條「金黃色長龍」，吉祥喜氣絕對要打卡一番。

圖／IG@bruce570318授權

金色花海襲來！台中后里三豐路分隔島種植「黃金風鈴木」，沿著道路在最盛開的時候會形成一整條長達數公里的金黃長龍花海，黃金風鈴木賞花期為3至4月，隨著時間推進都有不同的美麗景緻。IGer Bruce第一手分享美圖，三豐路五段470巷口已有一棵黃金風鈴木大放生姿，滿滿黃花在路旁霸氣盛放吸引過路人目光。

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由於黃金風鈴木開花期相當壯觀，三豐路逐漸成為不少追花人、攝影家的朝聖熱點，值得大家專程開車、特地安排一趟來賞花，跟著金黃花海一同迎接春日的到來。

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