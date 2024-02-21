一秒到荷蘭！2024士林官邸鬱金香展 元宵節賞花又賞燈

賞鬱金香不用到荷蘭了！士林官邸除了秋季的菊展之外，春季推出鬱金香展（2/22-3/3），今年以「香鬱祈福」為主題，打造6大主題展區，同時規劃多場線上及線下活動，結合士林、天母及北投商圈響應，2/24(六)、2/25(日)元宵節還將延長開放至晚間10點，邀請大家賞花趣！

「2024士林官邸鬱金香展」以「各國祈福習俗」為概念，搭配龍年元宵佳節。圖片來源｜臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

「2024士林官邸鬱金香展」展示超過14萬株30種來自荷蘭及日本的鬱金香，搭配龍年元宵佳節，以「各國祈福習俗」為概念，精心打造6個特色展區，為了慶祝元宵佳節，也特別在2/24(六)及2/25(日)將園區延長開放至晚間10點，2/24(六)元宵節當天晚上6-8點也有限定夜間展演活動，帶來精彩的現代科技光舞及美聲小提琴演出，同時還有元宵節必備的猜謎送禮環節，邀請民眾同樂，享受鬱金香花海、元宵節文化及藝術的結合，以及商圈吃飽飽，好禮帶著走！

鬱金香展展區規劃文創市集。圖片來源｜臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

展區規劃了文創市集，包括特色點心、文青雜貨和文創商品，例如在駐警室廣場前有Bavaria巴伐亞0.0、Tea House、艾格諾先生及萬麗酒店帶來的美食飲品優惠組合，也有及成質樸工坊、香根園藝販售療育植栽與園藝用具，想尋找優質文創商品也可以到花之饗宴工坊、ALittle Trip安遇、彩繪藝術研究社、貓吉X有意思研究所的攤位尋寶，各攤位運用花材媒介打造出獨一無二的手作商品。

另外，在花展期間，也與「士林夜市商圈」合作，在園區大門口左側設有飲食攤位，提供賞花民眾更多樣選擇。

鬱金香展在花展期間與士林、北投及天母地區周邊商家合作。圖片來源｜臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

此外，在花展期間與士林、北投及天母地區周邊商家提供多項優惠，超過58間的特約店家一同支持士林官邸鬱金香展活動，像是台北晶華酒店推出的「相鬱晶華」住房專案及「Regent’s Garden 晶華花園下午茶宴」，只要兩人就能成行，享受星級餐點，還可以搭乘「台北雙層觀光巴士」遊覽，親身體驗台北花季的繽紛燦爛，也有機會獲得「花IN台北手工擴香石」，邀請大家共同體驗花園城市的美好。

民眾可留下親手打造的鬱金香展紀念品。圖片來源｜臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

想留下親手打造的鬱金香展紀念品嗎？鬱金香展也與商家們異業結盟，像是「蒂絲手作工坊」特別推出製作鬱金香花墜課程，可以帶走親手製作的「鬱金香」；如果喜歡透明系鬱金香手繪框，「AHM.IARTS」等著你的到訪，「Cristina Candle」為花展量身打造出鬱金香香氛蠟燭與鬱金香香皂也不容錯過。

士林官邸鬱金香展元宵節特別延長開放到晚間10點，園區內也會點上亮滿滿浪漫花燈。圖片來源｜臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

臺北市政府公園處在士林官邸鬱金香展期間，特別準備了一系列豐富的線上活動，只要在士林官邸旅客FB指定貼文底下上傳與展場的合照，並標記朋友一同來賞花，即可參與「花燈下的香鬱」抽獎活動，有機會帶走「晶華酒店豪華客房住宿招待券」等多項好禮，元宵節當天也有「元宵猜謎抽好禮」限定活動，上傳與花展現場「花燈」的合照，並答出相關謎題，就有機會獲得湯屋體驗券、鬱金香香氛蠟燭及茶包禮盒等獎項。

元宵節的周末(2/24-2/25)，士林官邸鬱金香展特別延長開放到晚間10點閉園，園區內也會點上亮滿滿浪漫花燈，將帶大家體驗不一樣的夜間賞花體驗，賞花又賞燈。

2024士林官邸鬱金香展

活動地點：士林官邸公園大門口綠地、音樂座節點、主題園區、西式庭園、踏青區及楓香舞台前綠地

戶外開放時間：上午8時至下午18時

戶外特別開放時間：2/24-2/25上午8時至下午22時

室內開放時間：上午8時3 0分至下午18時

「花IN台北」官方網頁：https://flowersfestival.taipei/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300653