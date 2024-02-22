快訊

獨／志願役4年簽下去…「他」變「她」反悔了 得賠國防部

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

「粉紅山丘」炸開了！ 3000坪「麝香木花海秘境」2／24元宵夢幻開園 快追季節限定打卡美景

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666授權、翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書
圖／IG@molly888666授權、翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

「粉紅山丘」粉嫩炸開了！ 位於南投的「瑰蜜甜心玫瑰園」日前傳出因為天氣氣候因素，導致花期必須延後，終於等到園方最新公告，確定將於2／24元宵節開園，歡迎各界愛花愛拍照旅客，一起來追這場季節限定打卡美景

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

全台最大最美「粉紅山丘」，是一座擁有3000坪「麝香木花海秘境」的花園，園方種植了多種觀賞型植物，造有許願藤隧道、九重葛花牆、風鈴木、樹玫瑰等美麗造景，其中以粉紫色的麝香木於初春之際，能開出壯觀美麗的粉紅花丘花海最為著名。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

即將開園的瑰蜜甜心玫瑰園帶來最新花況，粉紅山丘已花開七成，其他園區皆已滿開，一般遊客皆不用預約即可上山欣賞粉紅花海，園區內部還有咖啡飲品及冰淇淋，讓大家在歐洲木屋小花園裡，享用美妙的午後時光。

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

瑰蜜甜心玫瑰園

地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號

電話：0920-027-855

營業時間：週一至周日 08：00-18：00

編輯推薦

秘境 美景 花海

相關新聞

版面該換色了！超狂「黃金風鈴木」接力報到 后里綿延「數公里黃金龍」壯觀要朝聖

版面換顏色了！看膩了粉紅花海？接著即將迎來一波黃金洗禮，「黃金風鈴木」接棒盛開！位於台中后里的「黃金風鈴木」逐漸開放，預計將隨時間推移於3月起相繼滿開，還能捕捉到一...

「粉紅山丘」炸開了！ 3000坪「麝香木花海秘境」2／24元宵夢幻開園 快追季節限定打卡美景

「粉紅山丘」炸開了！ 超夢幻3000坪「麝香木花海秘境」2／24開園 季節限定打卡美景快追

台中低調又厲害的牛羊火鍋！超多牛羊類餐點滿足你，招牌主打「牛肉丸子火鍋、羊肉火鍋」

udn走跳美食／ShengYao 發現台中一間超厲害的牛羊肉火鍋店！！這家「鈺鳳創意牛羊火鍋」其實已經開了兩年，但是一直很低調，甚至連住附近的人也不知道他們店。店家賣的都是牛羊類的餐點，主打

在地人的巷弄小吃名單！台中美食一網打盡 涮嘴拌麵、滷肉飯、噴香雞排統統有

跟著 施宛兒 waner 於 2024-01-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 張張拌麵、幸福小館、派脆客-脆皮雞排 北屯店。 帶你看看台中巷弄美食

一站式最Chill！台中「元宵燈會市集」賞燈拍美照品美食 多達150個品牌到場超熱鬧

賞燈逛市集！中台灣元宵燈會熱鬧開跑，搭配應景龍年以「台中龍賀」為主題打造各式璀璨燈區，除了賞燈拍美照外，更有集結多達150個品牌的燈會市集可以逛吃，涵蓋美食、甜點飲料、文創手作、設計服飾等，一站式填飽肚子兼逛街與打卡，當然要把握來Chill一下。

平日只要298！台中蒙古烤肉吃到飽，四種肉品、蔬菜、飲品自助吧全部吃起來，大食怪的天堂在這裡

udn走跳美食／強生與小吠 是說崇德路有太多美食，住在北屯北區的捧友應該覺得幸福！這間店址在崇德路靠近進化北路口的▸鐵砂掌◂新鐵板料理最近吸引我們前來，平日只要298元、假日328元就有蒙古烤肉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。