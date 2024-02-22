「粉紅山丘」炸開了！ 3000坪「麝香木花海秘境」2／24元宵夢幻開園 快追季節限定打卡美景
「粉紅山丘」粉嫩炸開了！ 位於南投的「瑰蜜甜心玫瑰園」日前傳出因為天氣氣候因素，導致花期必須延後，終於等到園方最新公告，確定將於2／24元宵節開園，歡迎各界愛花愛拍照旅客，一起來追這場季節限定打卡美景！
全台最大最美「粉紅山丘」，是一座擁有3000坪「麝香木花海秘境」的花園，園方種植了多種觀賞型植物，造有許願藤隧道、九重葛花牆、風鈴木、樹玫瑰等美麗造景，其中以粉紫色的麝香木於初春之際，能開出壯觀美麗的粉紅花丘花海最為著名。
即將開園的瑰蜜甜心玫瑰園帶來最新花況，粉紅山丘已花開七成，其他園區皆已滿開，一般遊客皆不用預約即可上山欣賞粉紅花海，園區內部還有咖啡飲品及冰淇淋，讓大家在歐洲木屋小花園裡，享用美妙的午後時光。
瑰蜜甜心玫瑰園
地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號
電話：0920-027-855
營業時間：週一至周日 08：00-18：00
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