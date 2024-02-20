快訊

獨／最後大限30天！柯文哲農地停車場「挖不到一半」拚復工 估花百萬元

大陸第一狗仔手機遺失 葛斯齊：若「這類檔案」外洩恐震撼娛樂圈

2月就衝破30度！台南玉井昨35度 今再飆上35.6度連2日全台最高溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度開放！ 宜蘭全新景點500棵「松櫻秘境」徒步賞櫻露營區 八重櫻王、日式鳥居、美拍粉紅櫻花林

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

最新賞櫻景點不可錯過！宜蘭冬山全新賞櫻景點「松櫻秘境」，園內種植了約5百棵櫻花樹，於今年首次對外開放賞櫻，2月份提供遊客們前來賞櫻花，未來將規劃成為露營區，目前園內有八重櫻、吉野櫻成為一片粉紅櫻花林，但新種植比較小棵，未來必將成為宜蘭熱門賞櫻景點！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「松櫻秘境」位於冬山的中山休閒農業區，原是營主種植櫻花，自我享受退休生活的秘境，今年首次對外開放賞櫻，從山下至山上種植約5百棵櫻花樹，民眾需將汽機車停在山下落羽松旁的停車場，慢慢步行上山，沿途可欣賞大自然美景。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

營區以日本風情打造，入口設有紅色鳥居，園中有八重櫻王，後方有粉紅櫻花林，還能租借日式浴衣，讓旅客一秒彷彿置身於日本國度，並且視野極佳，可遠眺龜山島，且獨立幽靜，是感受大自然的絕美新秘境。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客宜蘭ㄚ欣率先探索，分享從上方的營地往下拍攝，可捕捉櫻花交織美景，並觀察到民眾從山下至山上需慢慢步行約1公里到達，山路路況很好但坡度有點陡，老人小孩得先自行斟酌腳力；未來露營區只要5帳即可包場，還有一間住宿親子六人房，一次只接待一組貴賓，目前2月份只提供遊客們上山賞花，並以自由隨喜方式收取清潔費，歡迎民眾多支持鼓勵。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【松櫻秘境】

地址：宜蘭縣冬山鄉中山路768巷28號

電話：0911-231-965

日式浴衣租借：一人1小時200元，兩人1小時300元，含木屐、髮飾、配件、扇子、紙傘

備註：營區有賣冷飲、泡麵，寵物友善空間，住宿有提供代烤服務

停車：可以停山下或福林宮停車場

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

編輯推薦

秘境 賞櫻 露營

相關新聞

首度開放！ 宜蘭全新景點500棵「松櫻秘境」徒步賞櫻露營區 八重櫻王、日式鳥居、美拍粉紅櫻花林

全新景點首度開放！ 宜蘭冬山500棵「松櫻秘境」賞櫻露營區 八重櫻王、日式鳥居、徒步欣賞粉紅櫻花林超愜意

體驗台版北國風情　宜蘭森呼吸泡湯美食遊

太平山位處「東北季風第一排」，冬日追雪成為必要的儀式，沿著日治時期修築的森林鐵道深入巨木林中，滿滿負離子的沁涼空氣喚醒身體感知，鐵道轉型的森林步道各具特色，茂興線仍奔馳著蹦蹦車，而見晴懷古步道沿著陡峭山勢而建，視野最為開闊，足下雲海翻騰，行走其間，如若漫步在雲端，若有幸在降雪時造訪，殘存的鐵道上覆上雪白，妝點成太平山獨有絕景，也許還有機會一睹「最萌殺手」黃喉貂的身影。

開店10分鐘就客滿！Google4.8顆星的宜蘭「小豪海鮮」 在地人都大讚的高CP值

udn走跳美食／小佳 如果要我推薦宜蘭的海鮮餐廳，人多的話可以選甲富哥活海產，人少的話我推薦小豪海鮮。小豪海鮮不能事先訂位，只能現場候位，常常開店不到10分鐘就客滿了，是當地人心目中評價很高的宜

宜蘭隱藏版美食！不預約吃不到的「桶仔雞」，新鮮好吃、便宜CP值高，順遊「望龍埤」賞櫻賞松

udn走跳美食／大海愛上藍天 若不是在地人介紹， 真的很難發現這間隱身在宜蘭烤雞店，地點真的很隱密，位於冬山偏僻的鄉間小路裡，上旺農家樂採預約制，不預約吃不到，12點烤雞準時出爐，招牌必點桶

跟著白癡公主、法料名廚楊柏偉吃一波！走春必吃「500碗」花蓮小吃

花蓮擁有壯麗的自然景觀，豐富的文化傳統，更有讓人意猶未盡的美食。在首屆「500碗」當中，花蓮小吃更獲得白癡公主、法料名廚楊柏偉與作家蔡珠兒青睞，以「橋頭臭豆腐」、「傳統美食玉里麵」、「福建街香腸」、「

花蓮人從小吃到大！網友說是被玉里麵耽誤的滷味店，限量販售「寶貝肉」絕對必點、不是每天都有

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間花蓮麵店是當地相當經典的一間花蓮麵店。這間花蓮麵店也是喜歡當地經典麵條「玉里麵」。 玉里麵，原名玉里大麵，臺灣地方麵食，因發源自花

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。