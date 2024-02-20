首度開放！ 宜蘭全新景點500棵「松櫻秘境」徒步賞櫻露營區 八重櫻王、日式鳥居、美拍粉紅櫻花林

最新賞櫻景點不可錯過！宜蘭冬山全新賞櫻景點「松櫻秘境」，園內種植了約5百棵櫻花樹，於今年首次對外開放賞櫻，2月份提供遊客們前來賞櫻花，未來將規劃成為露營區，目前園內有八重櫻、吉野櫻成為一片粉紅櫻花林，但新種植比較小棵，未來必將成為宜蘭熱門賞櫻景點！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「松櫻秘境」位於冬山的中山休閒農業區，原是營主種植櫻花，自我享受退休生活的秘境，今年首次對外開放賞櫻，從山下至山上種植約5百棵櫻花樹，民眾需將汽機車停在山下落羽松旁的停車場，慢慢步行上山，沿途可欣賞大自然美景。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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營區以日本風情打造，入口設有紅色鳥居，園中有八重櫻王，後方有粉紅櫻花林，還能租借日式浴衣，讓旅客一秒彷彿置身於日本國度，並且視野極佳，可遠眺龜山島，且獨立幽靜，是感受大自然的絕美新秘境。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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部落客宜蘭ㄚ欣率先探索，分享從上方的營地往下拍攝，可捕捉櫻花交織美景，並觀察到民眾從山下至山上需慢慢步行約1公里到達，山路路況很好但坡度有點陡，老人小孩得先自行斟酌腳力；未來露營區只要5帳即可包場，還有一間住宿親子六人房，一次只接待一組貴賓，目前2月份只提供遊客們上山賞花，並以自由隨喜方式收取清潔費，歡迎民眾多支持鼓勵。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【松櫻秘境】

地址：宜蘭縣冬山鄉中山路768巷28號

電話：0911-231-965

日式浴衣租借：一人1小時200元，兩人1小時300元，含木屐、髮飾、配件、扇子、紙傘

備註：營區有賣冷飲、泡麵，寵物友善空間，住宿有提供代烤服務

停車：可以停山下或福林宮停車場