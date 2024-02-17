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桃園秘境小屋「櫻花盛開」！紅櫻、吉野櫻、富士與粉紅佳人統統1次看得到

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／Ig網友molly888666授權
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桃園角板山「粉色櫻花仙境」！位於桃園的「悠然秘境小屋」櫻花開了，之前超好拍都沒人 真的是秘境，搭配有時候會起霧，真的像仙境一般美翻了，趕快揪團美拍打卡了。

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根據「悠然秘境小屋」最新的花況分析，可以確定的是現在是櫻花打卡最佳的時機，包含下層紅櫻（8重櫻）約莫6到7成；上層粉櫻包含富士、吉野與粉紅佳人則有8成盛開，堪稱是最佳打卡點，一定要把握時間賞櫻了。

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值得一提的是咖啡廳可用餐、賞花入園每人50元。更多最新花況可上「悠然秘境小屋」臉書粉專查詢喔。

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咖啡廳 秘境 角板山 賞櫻 賞花

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