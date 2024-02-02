2024「5000株」九族櫻花季來了！獨家雪櫻、櫻花女王號纜車 還有「YOSAKOI舞蹈快閃」

迎向2024全台最早的櫻花盛事－「九族櫻花祭」準備好了！即日起持續至3月10日。園區內超過5000株櫻花陸續綻放，包括鮮豔桃紅的九族百重櫻（2月上、中旬）、嫩粉的吉野櫻（2月中旬）和富士櫻（2月下旬），更有獨家的「台灣雪櫻」，櫻花花海絢爛綻放，真的一定要看！

圖／取自九族文化村臉書粉專

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值得一提的是，此美景還獲得日本櫻花協會認證為海外賞櫻勝地，無需飛日本，即刻享受夢幻的櫻花仙境。而晚間五點半後更有「台灣第一夜櫻」，自2月10日至3月3日營業時間延長至晚間七點，限量櫻花提燈為櫻花光影隧道增添浪漫氛圍。

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九族櫻花祭的另一大亮點是期間限定推出的「櫻花女王號纜車」，今年是九族櫻花祭與日本櫻花協會交流的第三個十年，雙方「日九生情」的櫻花情誼更加穩固，榮獲賞櫻名所認證外，還因應日本櫻花協會60週年，特別邀請新任第30代櫻花女王炫風來台，預計2/17-18在九族舉辦盛大的交流活動。

圖／取自九族文化村臉書粉專

也別錯精彩活動了，像是有「太鼓迎春快閃」，在櫻花祭壇上感受櫻花之美，太鼓聲回蕩；還有充滿粉紅朝氣、青春活力的「YOSAKOI舞蹈快閃」，粉絲一定會愛上。

圖／九族文化村官網

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圖／取自九族文化村臉書粉專

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其他活動還包含「和風浴衣日」（2／17～18）和「漢服春宴日」（2／24～25）的四天限定活動，參加Cosplay入園購票即享受「2人1000元」的超值優惠；還有2月16日和3月1日的「櫻花茶會」與2月24日的「櫻花饗宴」私廚餐桌等，歡迎快揪團參加，更多詳情請參考官網。

圖／取自九族文化村臉書粉專

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圖／九族文化村官網

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