2024「薰衣草節」開展囉！導覽美拍美食統統有，孩童還能免費入場

探尋薰衣草的優雅之美！薰衣草森林新社店及尖石店於2024年薰衣草節推出全新主題－「花薰之時」。這次的展場不僅呈現絢爛的薰衣草花田，更巧妙融合立體打卡牆和極富藝術感的「框之景」，為遊客帶來一場視覺的盛宴。

圖／翻攝自薰衣草森林臉書粉專

首推新社店，該店更榮幸展出Otto2自然之美兒童繪畫展，這令人驚艷的展覽為園區增色不少，透過孩童視角呈現的自然之美，為遊客帶來更為純真的體驗。

圖／翻攝自薰衣草森林臉書粉專

而薰衣草節設計多項「薰衣草體驗」活動，像是每週末推出的「植感美學遊程」，由專業導覽老師引領遊客深入薰衣草花田，親手採集植物創造獨一無二的薰衣草花瓶；還有美食可享用，像是精心打造的薰衣草主廚特餐「花田畫布佐豬排/豬肋排套餐」，以香草為畫筆，巧妙搭配可食用醬料，繪製出美麗的料理。

圖／翻攝自薰衣草森林臉書粉專

圖／翻攝自薰衣草森林臉書粉專

「薰衣草節」即日起至3/24限定舉辦，絕佳的拍攝機會等待著熱愛美景的遊客，無論是親身體驗還是細心品味，薰衣草森林都將是讀者探險之旅的最佳選擇。

圖／翻攝自薰衣草森林臉書粉專

值得一提的是門票售價為全票$200，更可抵扣園區內的消費高達$100，成為雙贏的選擇。此外，12歲以下的小朋友、携帶身心障礙手冊及一名陪同者，以及好厝邊鄰里里民更享免費入場福利，讓薰衣草之旅更加貼心與愉快，趕快揪團前往吧。