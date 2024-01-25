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全台瘋追雪！ 2024「台灣雪景圖輯」冰封銀白世界 太平山霧淞如夢似幻 陽明山、合歡山霜雪迷人

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@taiwan.4fun、IG@sky_kuei、IG@molly888666授權
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寒流襲台，本週全台各地陸續傳出追雪熱潮，海拔較高的地區披上一層白色紗衣，高山一一化作冰封的銀白世界，讓許多追雪民眾興奮不已。

太平山國家森林遊樂區。圖／IG@molly888666授權
太平山國家森林遊樂區。圖／IG@molly888666授權

迎來台灣首場夢幻如雪的霧凇美景，特別打造「台灣美麗雪景」圖輯，蒐集近日人氣雪景的美圖，讓無法到現場一睹雪白風光的人也能在線上一同欣賞2024台灣版銀白世界。

❄️太平山國家森林遊樂區

太平山 見晴懷古步道。圖／IG@taiwan.4fun授權
太平山 見晴懷古步道。圖／IG@taiwan.4fun授權

太平山 見晴懷古步道。圖／IG@taiwan.4fun授權
太平山 見晴懷古步道。圖／IG@taiwan.4fun授權

太平山 見晴懷古步道。圖／IG@taiwan.4fun授權
太平山 見晴懷古步道。圖／IG@taiwan.4fun授權

太平山 見晴懷古步道。圖／IG@sky_kuei授權
太平山 見晴懷古步道。圖／IG@sky_kuei授權

太平山 見晴懷古步道。圖／IG@sky_kuei授權
太平山 見晴懷古步道。圖／IG@sky_kuei授權

太平山國家森林遊樂區。圖／IG@molly888666授權
太平山國家森林遊樂區。圖／IG@molly888666授權

❄️思源啞口

思源啞口。圖／IG@yijiun_lee授權
思源啞口。圖／IG@yijiun_lee授權

思源啞口。圖／IG@yijiun_lee授權
思源啞口。圖／IG@yijiun_lee授權

❄️合歡山

合歡山。圖／IG@飛翔在天際授權
合歡山。圖／IG@飛翔在天際授權

❄️陽明山 石梯嶺

石梯嶺。圖／黃見智授權
石梯嶺。圖／黃見智授權

石梯嶺。圖／黃見智授權
石梯嶺。圖／黃見智授權

❄️小觀音山

小觀音山。圖／黃見智授權
小觀音山。圖／黃見智授權

小觀音山。圖／黃見智授權
小觀音山。圖／黃見智授權

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