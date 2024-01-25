全台瘋追雪！ 2024「台灣雪景圖輯」冰封銀白世界 太平山霧淞如夢似幻 陽明山、合歡山霜雪迷人
寒流襲台，本週全台各地陸續傳出追雪熱潮，海拔較高的地區披上一層白色紗衣，高山一一化作冰封的銀白世界，讓許多追雪民眾興奮不已。
迎來台灣首場夢幻如雪的霧凇美景，特別打造「台灣美麗雪景」圖輯，蒐集近日人氣雪景的美圖，讓無法到現場一睹雪白風光的人也能在線上一同欣賞2024台灣版銀白世界。
❄️太平山國家森林遊樂區
❄️思源啞口
❄️合歡山
❄️陽明山 石梯嶺
❄️小觀音山
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