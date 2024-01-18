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上帝視角俯瞰絕美大景！ 南投「Z型櫻花步道」美炸了 最佳賞櫻時間先筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666授權
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絕美上帝視角這裡拍！位在南投信義鄉的「望高茶園」櫻花正大肆綻放中，從上帝視角俯瞰空拍「Z型粉紅櫻花步道」十分壯觀浪漫，想造訪的人最佳賞櫻時間先筆記！

南投山區的「望高茶園」擁有獨特絕美高人氣的「Z字型」賞櫻秘境，就位在新中橫公路上台21線116K處，每年櫻花季都會盛開成粉紅樹林，粉色與桃色櫻花交織，宛如一球球的草莓棉花糖球相當可愛，從遠山空拍視角還能取景Z型步道，有如上帝視角俯瞰的絕美大景。

圖／IG@molly888666授權
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茶園園主今年一樣很佛心，不用入園費就能欣賞這片自然美景，最新分享山櫻花花開約7成以上，1/25前後是山櫻花最佳賞花期間，至1月底之後還有八重櫻可欣賞，園區中有上千棵不同品種的櫻花樹，整個花期則可到3月。

圖／IG@molly888666授權
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望高茶園

地址：南投縣信義鄉太平巷72之6號

營業時間：8：00～16：00

門票：免費入園，廁所清潔費10元

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