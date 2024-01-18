上帝視角俯瞰絕美大景！ 南投「Z型櫻花步道」美炸了 最佳賞櫻時間先筆記
絕美上帝視角這裡拍！位在南投信義鄉的「望高茶園」櫻花正大肆綻放中，從上帝視角俯瞰空拍「Z型粉紅櫻花步道」十分壯觀浪漫，想造訪的人最佳賞櫻時間先筆記！
南投山區的「望高茶園」擁有獨特絕美高人氣的「Z字型」賞櫻秘境，就位在新中橫公路上台21線116K處，每年櫻花季都會盛開成粉紅樹林，粉色與桃色櫻花交織，宛如一球球的草莓棉花糖球相當可愛，從遠山空拍視角還能取景Z型步道，有如上帝視角俯瞰的絕美大景。
茶園園主今年一樣很佛心，不用入園費就能欣賞這片自然美景，最新分享山櫻花花開約7成以上，1/25前後是山櫻花最佳賞花期間，至1月底之後還有八重櫻可欣賞，園區中有上千棵不同品種的櫻花樹，整個花期則可到3月。
望高茶園
地址：南投縣信義鄉太平巷72之6號
營業時間：8：00～16：00
門票：免費入園，廁所清潔費10元
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言