宜蘭絕美冬日秘境「愛心落羽松湖」！ 整排漸層落羽松林+唯美湖面倒映　夜間浪漫點燈必打卡

宜蘭絕美落羽松景點快追！ 每年秋冬落羽松漸層翻紅，位於員山鄉的「蜊埤湖」，湖畔有整排落羽松與湖面倒影，運用空拍機還能巧妙捕捉到「愛心落羽松湖」，讓自然美景一覽無遺！

圖／IG@waz88323654授權

宛如置身國外美景般的「蜊埤湖」，因由高處眺望湖面形狀類似蛤蜊打開的樣子而得名，湖畔連綿種植了整排落羽松，慢慢由綠轉黃再漸漸轉成紅色，落羽松倒映在湖面上，交織成一幅如夢似幻的美景。

FB@石世民授權

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絕美落羽松林加上不時湖面因冷熱交替時所產生的霧氣，更襯出朦朧美感，到了夜晚，還會在湖畔周圍點上繽紛燈海，讓整片落羽松投影至湖面上，超級浪漫氛圍感！

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接下來春節連假即將到來，將這片無論白天、夜晚都好拍的景點，排進走春行程裡吧！

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員山蜊埤湖

地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路27號

停車：落羽松後方有免費停車場

門票：免費