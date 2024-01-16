宜蘭絕美冬日秘境「愛心落羽松湖」！ 整排漸層落羽松林+唯美湖面倒映 夜間浪漫點燈必打卡
宜蘭絕美落羽松景點快追！ 每年秋冬落羽松漸層翻紅，位於員山鄉的「蜊埤湖」，湖畔有整排落羽松與湖面倒影，運用空拍機還能巧妙捕捉到「愛心落羽松湖」，讓自然美景一覽無遺！
宛如置身國外美景般的「蜊埤湖」，因由高處眺望湖面形狀類似蛤蜊打開的樣子而得名，湖畔連綿種植了整排落羽松，慢慢由綠轉黃再漸漸轉成紅色，落羽松倒映在湖面上，交織成一幅如夢似幻的美景。
絕美落羽松林加上不時湖面因冷熱交替時所產生的霧氣，更襯出朦朧美感，到了夜晚，還會在湖畔周圍點上繽紛燈海，讓整片落羽松投影至湖面上，超級浪漫氛圍感！
接下來春節連假即將到來，將這片無論白天、夜晚都好拍的景點，排進走春行程裡吧！
員山蜊埤湖
地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路27號
停車：落羽松後方有免費停車場
門票：免費
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