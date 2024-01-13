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《鬼怪》經典花海變色了！ 全台最大、全新秘境「紅蕎麥花海」在台中 園主佛心開放免費拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@bruce570318授權、IG@fffffftiffany授權
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還記得韓劇《鬼怪》男女主角漫步蕎麥花田的一幕嗎？令不少粉絲嚮往、甚至帶動了追蕎麥花熱潮，意想不到的是雪白的蕎麥花田，在農民的心血培育之後，竟出現了全新賞花秘境「紅色蕎麥花海」，這也是目前全台最大的夢幻花海，快趁著週末好天氣衝一波！

圖／IG@bruce570318授權
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經典蕎麥花雪白小巧，當整片雪白花朵密集綻放時，有如在綠葉上覆蓋一層厚厚的白色雪花，而紅色蕎麥花據說是遠從喜馬拉雅山脈帶回日本，因此有「高嶺紅寶石」之美稱。而台灣農民張景洲透過日本蕎麥協會引進紅蕎麥花種植培育後，讓大家免飛日本就可以欣賞珍貴的紅蕎麥花海。

圖／IG@fffffftiffany授權
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圖／IG@bruce570318授權
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攝影師徐世超搶先曝光這一大片稀有獨特的紅色蕎麥花海新秘境，特別感謝張園主佛心開放免費拍攝，地點位於台中大雅區大林路242巷尾，是目前全台種植紅色蕎麥花面積最大之地，紅蕎麥花田有如細密的紅寶石散佈花田間，拍攝起來更顯活力，令人感受到滿滿的感動和精彩。

圖／IG@bruce570318授權
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台中大雅紅色蕎麥花海

Google座標：24.2417230, 120.6500390

註：路邊停車、免門票入場、需注意維持環境與秩序

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花海 秘境

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