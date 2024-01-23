冬日另類「雪景」！ 台北「奇岩綠地」20株白梅盛開新秘境 搭捷運就能到
賞梅無需求遠，台北梅花新秘境+1！ 位於北市北投區「奇岩4號綠地」也有純白視覺美景， 每年1月正是梅花樹開始陸續進入盛開的階段，目前公園內20株梅花正開出白色花朵，在冬陽下看著梅花盛開，彷彿另類白雪超療癒！
這美景視覺是在北投區103年闢建清江國小旁的奇岩4號綠地，目前約有20株純白色的梅樹，新舊梅樹陸續綻放雪白花朵，是拍照打卡的絕佳聖地。
距離捷運紅線奇岩站步行距離約550公尺，步行約9分鐘即可到達，有著健行步道及休息涼亭，如若順著捷運紅線下兩站為新北投站，便是北投區著名的觀光溫泉地區，滿足視覺享受又可以身心放鬆，民眾可度過賞花、泡湯的舒心半日遊！
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