南投人好幸福！八卦茶園「粉櫻步道」夢幻盛放 內行人曝「銀河、晨曦」美景更甚
賞櫻地標加一！櫻花季到來，各地的各式櫻花逐漸盛放，位於南投竹山的「八卦茶園」擁有粉色浪漫櫻花步道，置身其中除了得以一覽眼前美景外，伴隨風吹拂來陣陣櫻花香與茶香，視覺嗅覺的雙重饗宴千萬別錯過！
南投竹山「八卦茶園」海拔高約1300公尺，園中的昭和櫻花林正值綻放期，桃粉色櫻花與青綠茶園相襯，景緻有如畫般夢幻且和諧。部落客馬丁爸實地參訪分享，今年的花況格外美麗，搭配地處環境時而雲霧繚繞，時而藍天白雲，猶如世外桃源。
此外，據網友分享，二月時還能一賞銀河的浩瀚光景，於晨曦時分賞花也別有另一番風味，能夠一次賞到多種美景，令人直呼「有看頭」，喜愛自然帶來驚喜的朋友記得安排日程，準備出發賞櫻、觀星河囉。
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