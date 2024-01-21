南投人好幸福！八卦茶園「粉櫻步道」夢幻盛放 內行人曝「銀河、晨曦」美景更甚

和RG小編一起來看看絕不能錯過的台中美食 – 總站夜市8大必吃美味！今年榮獲「優良四星市集」殊榮的台中北屯總站夜市，鄰近捷運舊社站與捷運北屯總站，搭乘大眾運輸工具十分方便。佔地1800坪，現場逾 200個攤位，好吃、好玩的通通有，而且重複性不高。還有超吸睛的手繪紅色貨櫃屋打造「五星級友善廁所」，設有無障礙廁所、小孩的洗手台及尿布台，充分照顧到各種消費族群，立志成為全台最乾淨的夜市。5/1 起改為每週一、三、五、六、日營業，無論是在地人或是想到台中遊玩的旅客，都是必訪的優質夜市！從10/26-12/26配合台中購物節「就是愛購物 天天都有獎」消費金額享登錄「五倍」計，一起來把台中購物節大獎抽回家！

2024-01-21 11:00