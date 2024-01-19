徐行縱谷！台東鹿野租腳踏車：茶美食、美景、部落一次收

鹿野除了暑假都會舉辦國際熱氣球嘉年華的活動，也擁有著迷人的自然風光和廣袤的茶園。正因為鹿野有澄淨無污染的空氣、豐沛的水源和充足的陽光，所以培育出一流的茶葉。小編這次就帶你最「剛好的速度」、「無污染」的方式，在鹿野租自行車暢遊各個必到景點與必吃美食！









關於台東鹿野腳踏車

▲台東鹿野租腳踏車 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在台東鹿野騎腳踏車，穿越歷史悠久的建築，探索翠綠山際線隧道，欣賞鹿野高台與飛行傘降落點。漫步獨特的躺草原，眺望卑南族聖山都蘭山，也會讓你沐浴在茶香中。除此之外，在台東鹿野騎腳踏車也有機會看到縱谷大地藝術季的作品喔！這段騎行之旅絕對是結合了風景、歷史和文化，讓您盡情沉浸在鹿野的自然之美。

台東鹿野租腳踏車

- 鹿野租單車取車：鹿野火車站（台東縣鹿野鄉中正路38號）

- 鹿野租單車車款：「電輔車」有電的腳踏車，主要還是依靠腳踩踏板前進喔，但有踩踏板時，會有電力支援。讓你輕鬆爬坡！長途騎行也能節省體力，讓你能保留力氣，好好的遊玩地方風景喔！

- 鹿野租車費用：視租借時數，通常約$100~$500。

- 鹿野租單車導覽：小旅行多為半天(3~4小時)，費用約$800~$1200。適合喜歡自由行，又想多認識地方風景的你。









台東鹿野腳踏車旅遊地圖

▲花蓮台東單車道懶人包：台東鹿野單車地圖。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

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台東鹿野腳踏車路線景點





鹿野腳踏車景點#1

鹿野龍田自行車道

▲台東鹿野腳踏車景點—鹿野龍田自行車道。 （圖／@airnekao, Instagram)

鹿野鄉的龍田自行車道，是臺東縣的隱藏寶地，長約7.2公里的路線如同大自然的懷抱，為都市生活灌注清新活力。車道旁綠樹成蔭，形成一條「綠色隧道」，即使是萬里無雲的天氣也不怕太陽曬。平坦的路線穿越農田和茶田，微風輕拂帶來寧靜的感覺。





鹿野腳踏車景點#2

農委會茶改場

▲台東鹿野腳踏車景點—農委會茶改場。 （圖／@pinching_41, Instagram)

有看過台劇《茶金》的對於茶園的風景絕對不會陌生。《茶金》首集開場茶園景象，位在茶改場台東分場。茶園的場長也有透露，擁有超過30年樹齡的阿薩姆（台茶八號）老茶樹種植區，正是《茶金》劇集中再現的「1949印度大吉嶺」場景。

如果不是影劇迷，是樂迷也不要錯過這個景點喔，因為蘇打綠第五張專輯《春‧日光》MV也是在此全程取景！





鹿野腳踏車景點#3

鹿野高台

▲台東鹿野腳踏車景點—鹿野高台。 （圖／@ivan_hsueh, Instagram)

鹿野高台可以看到卑南溪谷底的田園風光。暑假期間，鹿野高台成為國際熱氣球嘉年華的矚目場地。此外，鹿野高台還展出了泰國藝術家魯奇特和本土藝術家鄭雋共同創作的《鹿》。高大宏偉鹿型藝術品，有壓克力、塑料和LED燈造成，也是高台的地標之一。

▲台東鹿野腳踏車景點—鹿野高台。 （圖／@y_020__, Instagram)

從高空拍攝，你還可以拍攝到花東縱谷國家風景的壯麗。騎單車累了來這裏野餐或者休息一下，也是不錯的選擇喔！

※ 民宿提供新鮮食材供住客DIY煮食 ※





鹿野腳踏車景點#4

鹿野神社

▲台東鹿野腳踏車景點—鹿野神社。 （圖／@richard.0217_photography, Instagram)

騎著單車當然也要去富有歷史感的鹿野神社。1923年開放龍田村的神社，是當初可是臺東製糖會社和鹿野村日本移民攜手打造，一度住在北方山腳下，後來搬家到今天的地方，就是現在崑慈堂的位置。





鹿野腳踏車景點#5

新良濕地

▲台東鹿野腳踏車景點—新良濕地。 （圖／@chubbykara75, Instagram)

新良人工濕地坐擁卑南溪與鹿寮溪交匯處，各區種滿香蒲、蘆葦、大王蓮等植物。你也可以在濕地看到陳奕彰所創作的《粉紅河馬》，圓圓胖胖的粉紅色河馬彷彿是一個因為身子太沉而無法飛翔的熱氣球，在鹿野新良濕地的荷花池上漂浮，十分可愛！





鹿野腳踏車景點#6

后湖部落秘徑

▲台東鹿野腳踏車景點—后湖貓咪種子。 （圖／@garboodiary, Instagram)

在鹿野后湖有獨特的地景風景。背景的山壁上佈滿一條條雨蝕溝的田野裡，但前景則有金黃的稻穗，形成極端對比。這裏也有兩件分別設立在不同年份的藝術品，包括貓咪種子和在一朵像魚的雲下看風景，都巧妙地擺放在后湖的稻田上的木製平台，大家也可以去拍拍美照喔！









台東鹿野腳踏車美食推薦





鹿野腳踏車美食#1

春耕源香草餐廳

▲台東鹿野腳踏車美食—春耕源茶餐廳。 （圖／[左]@taitung_pm950 , [右]@inling0022，Instagram）

春耕源香草餐廳沒有現代化的豪華裝潢，而是採用竹子和採自然的石頭牆面建造而成的自然景觀餐廳。 這裡最出名的就是標誌性的陶板鍋，而另外廣受好評的特餐以乾式料理呈現。兩款餐點的主食可隨心選擇搭配豬肉或雞肉。此外，餐廳的果汁和洛神茶都是自家栽種的果實親手榨製的，鮮味十足。





鹿野腳踏車美食#2

愛嬌姨茶餐廳

▲台東鹿野腳踏車美食—愛嬌阿姨茶餐廳。 （圖／@bao.eat, Instagram)

愛嬌姨茶餐的女主人，原本是一位不擅下廚的女孩，後來因為夫家種茶，為了照顧辛苦的採茶工人，她開始發揮廚藝，最終成為一位料理高手。愛嬌姨茶餐的彩色通常結合各種茶葉和當地新鮮食材，風味十分特別，像是紅烏龍茶飯、綠茶炒麵、綠茶炸豆腐、紅茶滷肉等，一定要去試試！





鹿野腳踏車美食#3

女兒不懂茶(上將茶園)

▲台東鹿野腳踏車美食—女兒不懂茶。 （圖／@little.giant.traveler, Instagram)

「女兒不懂茶」由神農的女兒林廷瑀創立。她透過品牌進行製茶比賽實況、製作紅烏龍冷泡茶、奶茶泡法教學等內容，並以拍攝影片努力改變「喝茶是老人的事」的固有印象，也延續父親對茶的堅持。店內以木調裝潢為主，透明落地窗融入台東縱谷的廣大景致，讓你與縱谷、都蘭山沒有隔絕。

▲台東鹿野腳踏車美食—女兒不懂茶。 （圖／@little.giant.traveler, Instagram)

「女兒不懂茶」自家研發了的五款紅烏龍茶！有經典有機紅烏龍、果香有機紅烏龍、炭焙有機紅烏龍、蜜香有機紅烏龍，還有果酸有機紅烏龍，每一款都有獨特故事，絕對值得來試試看！





鹿野腳踏車美食#4

春一枝鹿野76 冰棒誠信商店

▲台東鹿野腳踏車美食—春一枝鹿野76冰棒誠信商店。 （圖／@impennylin_, Instagram)

騎腳踏車累了，想要休息一下，嚐一口冰涼，就一定要去春一枝鹿野76 冰棒誠信商店。這家店由李銘煌於2008年打造。雖然生長在台北，但他在旅行中愛上了高台的風光。為了解決台東水果過剩問題，他巧妙地製作水果冰棒，利用被遺棄的水果，順道讓台灣的水果冰棒名聲大噪。

商店設於春一枝冰棒工廠旁，屬24小時不打烊的誠實商店。沒有店員、想吃冰請自行投幣，大家要記得做誠實的人喔～





台東部落體驗加碼推薦





台東部落體驗

永康部落獵人餐桌

▲台東部落體驗推薦—永康部落獵人餐桌。 （圖／@烏尼囊多元文化工作坊 , facebook）

除了騎著腳踏車，在鹿野縱谷旁的永康部落，你可以化身布農族獵人，穿梭獸徑，登上永齡山，俯瞰花東縱谷，並品嘗滿桌的布農滋味。你或許可以嘗試像布農獵人一樣烤著豬肉，品嚐著以布農傳統食材烹調而成的美味料理，如芋頭、地瓜、樹豆、小米、玉米等。這其中包括了原汁原味的玉米花生飯、清蒸地瓜芋頭、樹豆排骨湯等。

餐桌會有佐餐歌謠與表演者，讓你聽著布農族經典的「泛音式複音」混聲合唱，沉浸在與天地的共鳴中。來到台東，你絕對需要這些不一樣的體驗！





台東部落體驗

布農部落休閒農場

▲台東部落體驗推薦—布農部落休閒農場。 （圖／@jumpingyue, Instagram)

這裡沒有炫麗的舞台，沒有華麗的裝扮，只有原住民充滿深沉感的嗓音，給你百分百的感動和震撼。你可找到享譽國際的部落劇場－『八部合音』。1984年，布農文教基金會的創辦人回到家鄉台東延平鄉，從部落做起原住民的工作，實踐部落精神，也就打造了這個充滿部落文化氣息的場域。

▲台東部落體驗推薦—布農部落休閒農場。 （圖／@jumpingyue, Instagram)

在布農部落休閒農場你也可以有各式各樣的精彩體驗活動，包括部落劇場演出、皮雕DIY或編織、水泥被體驗、穿族服等，園區也有其他部落的小農特製產品。如果想參加多項活動，園區也有提供套票購買，讓你一次好好認識布農部落的生活。記得要提早預約喔！









關於徐行縱谷單車

▲徐行縱谷~花東單車。電輔車比較圖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

徐行台灣花東縱谷～感受部落人文與山海自然之美～而電動輔助自行車將成為您深度走訪花蓮和台東的最佳載具！這是一種節能減碳的旅遊方式，透過這樣的方式，您不僅可以享受旅遊帶來的樂趣，同時也能為維護花東的自然環境盡一份心力。

E-bike電輔車，正式名稱為『電動輔助自行車』，外型和一般自行車相同，有腳可以踏踩的，是以人力為主，電力為輔；需要透過自己踩動踏板在騎車的時後會提供動力的輔助，讓你在長時間長距離的騎行下，也不需擔心自己的體力，爬坡也變得省力許多！





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