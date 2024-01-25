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超喜氣美景！ 嘉義瑞里「炮仗花夢幻花牆」一長排艷橘紅季節限定秘境 安靜打卡去

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@hsingfang20授權
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嘉義一片超喜氣美景綻放中！ 位於瑞里「阿漢的家」民宿牆邊，種植了一長排的炮仗花，每年農曆春節前後，進入炮仗花盛開季節，一長排艷橘紅的炮仗花相當喜氣，想追花的民眾們手刀衝一波了。

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網友hsingfang20帶來第一手花況，嘉義瑞里季節限定美景，亮麗鮮豔的炮仗花，又名黃金珊瑚，位在民宿牆邊的炮仗花大爆開，宛如花瀑般傾瀉而下，吸引過路人忍不住停下腳步拍美照。

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炮仗花的花期並不長，除了提醒把握機會拍美照之餘，需特別注意，非住宿民眾勿任意進入私人土地，拍照時盡量避免打擾到附近的居民和民宿客人，並多注意路況及往來車輛，以免發生危險喔！

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嘉義瑞里炮仗花秘境

地址：嘉義縣梅山鄉79號（阿漢的家民宿）

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