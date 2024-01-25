超喜氣美景！ 嘉義瑞里「炮仗花夢幻花牆」一長排艷橘紅季節限定秘境 安靜打卡去
嘉義一片超喜氣美景綻放中！ 位於瑞里「阿漢的家」民宿牆邊，種植了一長排的炮仗花，每年農曆春節前後，進入炮仗花盛開季節，一長排艷橘紅的炮仗花相當喜氣，想追花的民眾們手刀衝一波了。
網友hsingfang20帶來第一手花況，嘉義瑞里季節限定美景，亮麗鮮豔的炮仗花，又名黃金珊瑚，位在民宿牆邊的炮仗花大爆開，宛如花瀑般傾瀉而下，吸引過路人忍不住停下腳步拍美照。
炮仗花的花期並不長，除了提醒把握機會拍美照之餘，需特別注意，非住宿民眾勿任意進入私人土地，拍照時盡量避免打擾到附近的居民和民宿客人，並多注意路況及往來車輛，以免發生危險喔！
嘉義瑞里炮仗花秘境
地址：嘉義縣梅山鄉79號（阿漢的家民宿）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言