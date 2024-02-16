再耐心等等！全台最美「粉紅山丘」3000坪麝香木花海即將開園 最佳賞花期落在2/28過後

全台最美「粉紅山丘」自去年一登場就爆紅！ 藏身在南投縣的超粉嫩自帶霧感「粉紅麝香木花海」，滿開時可以形成比人還高的山丘美景，3000坪壯觀美麗的花園，只要100元入場就能拍好拍滿，園主原先預估在2月中開園，但因天候因素，最新消息傳出將於2/28後依園開花狀況來決定「開園日」，請愛賞花的民眾再耐心等等了！

麝香木花海去年滿開園景。圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

位在南投縣中寮鄉的「瑰蜜甜心玫瑰園」，種植了3000坪左右的粉紅麝香木花，園區小編最新在粉專上公告「原先預計開園時間比照去年時間訂於2/15，但今年天氣氣候因素，導致花期必須延後，目前花苞滿滿卻還不開花，估計2月28日後看開花狀況，等開了4成左右再公佈開園日期。」

麝香木花海今年目前花況。圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

麝香木花海今年目前花況。圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

麝香木花海今年目前花況。圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

一整片美的宛如世外桃源的「粉紅山丘」即將開園！瑰蜜甜心玫瑰園入園參觀每人將酌收100元清潔費，園區設有停車場，開車來很方便，2/28連假後的最佳賞花期，值得愛花仙子們持續期待，後續即時花況與新消息請關注店家粉專公告。

麝香木花海去年滿開園景。圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

瑰蜜甜心玫瑰園

地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號

電話：0920-027-855

營業時間：週一至周日 08：00-18：00

粉絲專頁：瑰蜜甜心玫瑰園