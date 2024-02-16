再耐心等等！全台最美「粉紅山丘」3000坪麝香木花海即將開園 最佳賞花期落在2/28過後
全台最美「粉紅山丘」自去年一登場就爆紅！ 藏身在南投縣的超粉嫩自帶霧感「粉紅麝香木花海」，滿開時可以形成比人還高的山丘美景，3000坪壯觀美麗的花園，只要100元入場就能拍好拍滿，園主原先預估在2月中開園，但因天候因素，最新消息傳出將於2/28後依園開花狀況來決定「開園日」，請愛賞花的民眾再耐心等等了！
位在南投縣中寮鄉的「瑰蜜甜心玫瑰園」，種植了3000坪左右的粉紅麝香木花，園區小編最新在粉專上公告「原先預計開園時間比照去年時間訂於2/15，但今年天氣氣候因素，導致花期必須延後，目前花苞滿滿卻還不開花，估計2月28日後看開花狀況，等開了4成左右再公佈開園日期。」
一整片美的宛如世外桃源的「粉紅山丘」即將開園！瑰蜜甜心玫瑰園入園參觀每人將酌收100元清潔費，園區設有停車場，開車來很方便，2/28連假後的最佳賞花期，值得愛花仙子們持續期待，後續即時花況與新消息請關注店家粉專公告。
瑰蜜甜心玫瑰園
地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號
電話：0920-027-855
營業時間：週一至周日 08：00-18：00
粉絲專頁：瑰蜜甜心玫瑰園
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言