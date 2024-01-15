聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北全新「自然秘境咖啡廳」再現！2000株櫻花即將盛開一定要拍
全新「自然秘境咖啡廳」再現！新北三峽區的「熊空茶園」已交由禾煦國際接手，更名為「禾煦熊空」，於去年12月搖身一變，以優雅姿態正式揭幕。翻新後的「林畔咖啡」和「櫻花亭」以獨具日式風格呈現，坐落在櫻花林深處，當櫻花綻放時，勾勒出令人嘆為觀止的浪漫風景，真的很美！
「禾煦熊空」於去年2023年8月中旬開始試營運，正式迎賓的日期則於去年12月1日。原先的咖啡廳經過重新設計，變身為「林畔咖啡」，室內以豐富的木質元素為基調，可容納20位賓客，而戶外座位區經歷主要的軟裝更新。此外，「浸茶坊」則以木地板和桌子搭配圓形竹蓆坐墊，營造出極具日式禪意的氛圍。在這裡，旅客可一邊品味季節性的飲品、點心或餐盒，一邊欣賞窗外的翠綠景致，沉浸在遠離塵囂的寧靜之中。
茶園內擁有約2千株櫻花，目前僅有一、兩成綻放，包括富士櫻、吉野櫻等三個品種。每年二月中旬，接近農曆新年，正是櫻花最為璀璨的時節。 「禾煦熊空」，不僅是一個茶園，更是一處充滿詩意與寧靜的旅遊勝地，真的很適合旅遊拜訪！
編輯推薦
- 南投下雪了？「外坪頂蔡家秘境梅園」梅花盛開把握花期拍起來
- 《鬼怪》經典花海變色了！ 全台最大、全新秘境「紅蕎麥花海」在台中 園主佛心開放免費拍
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言