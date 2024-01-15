新北全新「自然秘境咖啡廳」再現！2000株櫻花即將盛開一定要拍

全新「自然秘境咖啡廳」再現！新北三峽區的「熊空茶園」已交由禾煦國際接手，更名為「禾煦熊空」，於去年12月搖身一變，以優雅姿態正式揭幕。翻新後的「林畔咖啡」和「櫻花亭」以獨具日式風格呈現，坐落在櫻花林深處，當櫻花綻放時，勾勒出令人嘆為觀止的浪漫風景，真的很美！

圖／翻攝自台灣農林熊空花園臉書粉專

「禾煦熊空」於去年2023年8月中旬開始試營運，正式迎賓的日期則於去年12月1日。原先的咖啡廳經過重新設計，變身為「林畔咖啡」，室內以豐富的木質元素為基調，可容納20位賓客，而戶外座位區經歷主要的軟裝更新。此外，「浸茶坊」則以木地板和桌子搭配圓形竹蓆坐墊，營造出極具日式禪意的氛圍。在這裡，旅客可一邊品味季節性的飲品、點心或餐盒，一邊欣賞窗外的翠綠景致，沉浸在遠離塵囂的寧靜之中。

圖／翻攝自台灣農林熊空花園臉書粉專

茶園內擁有約2千株櫻花，目前僅有一、兩成綻放，包括富士櫻、吉野櫻等三個品種。每年二月中旬，接近農曆新年，正是櫻花最為璀璨的時節。 「禾煦熊空」，不僅是一個茶園，更是一處充滿詩意與寧靜的旅遊勝地，真的很適合旅遊拜訪！

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