夜間點燈了！ 宜蘭「三星落羽松秘境」浪漫迷人 安農溪畔投射七彩燈海超夢幻

鹿野除了暑假都會舉辦國際熱氣球嘉年華的活動，也擁有著迷人的自然風光和廣袤的茶園。正因為鹿野有澄淨無污染的空氣、豐沛的水源和充足的陽光，所以培育出一流的茶葉。小編這次就帶你最「剛好的速度」、「無污染」的方式，在鹿野租自行車暢遊各個必到景點與必吃美食！

2024-01-19 11:30