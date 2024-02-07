夜間點燈了！ 宜蘭「三星落羽松秘境」浪漫迷人 安農溪畔投射七彩燈海超夢幻
一年一度的宜蘭「三星安農溪落羽松秘境」亮燈了！即日起到2／25每天傍晚5點半到晚間10點亮燈，近200株落羽松搭配135盞燈光投射，營造安農溪畔的浪漫景緻。
宜蘭縣5大落羽松秘境之一的三星安農溪落羽松秘境又更美了，坐落於田心橋西側，安農北路五段和安農溪之間，每年春節期間會設置魔幻燈飾，現場搭配鳥鳴、潺潺流水聲，幻化成一座七彩奇幻森林。
除了落羽松秘境點燈外，為迎接民眾農曆年到三星走春，鄉公所還在破布烏堤防、三星橋、廣興橋、歪仔歪橋等處以燈飾、燈籠為橋梁妝點，將會是春節出遊好去處，快加入收藏名單！
三星落羽松秘境
地點：宜蘭縣三星鄉東西二十八路(安農溪田心橋旁)
備註：有無障礙廁所、親子廁所、尿布台
大眾運輸：國光綠17(羅東轉運站→長埤湖)，僅例假日或國定假日行駛
停車場：有
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