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2024全台「春節樂園優惠」！ 生肖屬龍「這2家」免費暢遊、12歲以下多家門票享優惠

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

春節連假@=這裡玩！ 全台遊樂園迎接2024新年春假，特別推出壽星優惠、生肖優惠等，整理「2024樂園優惠+生肖優惠」懶人包，生肖屬龍者可免費暢遊兒童新樂園及遠雄海洋公園，更多家樂園為12歲以下孩童提供優惠門票，快規劃春假連假，入園爽玩一整天！

⊙兒童新樂園

兒童新樂園推出「龍年旺財 龍吼禮旺」新春活動，自2/10至2/12(初一至初三)推出「生肖屬龍」遊客免費入園優惠，且購買兩張一日樂Fun券，可兌換春節禮袋，限量588份。並於2/8、2/10至2/13（2/9除夕休園），延長營運時間至晚上8點，下午4點後入園，享120元購券暢玩。

台北市立兒童新樂園。圖／取自台北旅遊網
台北市立兒童新樂園。圖／取自台北旅遊網

⊙劍湖山世界

劍湖山世界自即日起至2/18止，推出12歲以下兒童，只要搭配1人購買799元優惠門票，兒童即可享免費入園優惠；在樂園現場購票、園內消費、入住劍湖山渡假大飯店等，有機會抽中日本來回機票。

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

⊙六福村

六福村自2/8至2/14止，推出「未滿6歲以下＆生肖屬龍免費」活動，生肖屬龍搭配出示證件，6歲以下學童需出示健保卡或戶口名簿。另外，即起至2/8前還有桃竹鄉親優惠，只要身分證開頭為H、J、O者，限本人適用，成人需出示身分證件、學／幼童需出示健保卡＋戶口名簿，即可享優惠票價599元；至2/18前，還有大專院校學生出示學生證件，優惠699元。

六福村經典風火輪再現。圖／六福旅遊集團提供
六福村經典風火輪再現。圖／六福旅遊集團提供

⊙小人國

小人國自2/10起至2/14止，推出12歲以下孩童享168元(原價850元)入園，全民優惠現場購票788元(原價1050元)，提醒未滿12歲之兒童須出示健保卡才可享優惠；且現場單筆購票滿1000元者即贈賓果卡一張，每日限量888張、送完為止。

圖／小人國主題樂園提供
圖／小人國主題樂園提供

⊙麗寶樂園渡假區

麗寶樂園渡假區自2/8起至2/14止，「未滿12歲之兒童」入園199元，就能暢玩探索世界及「熊大的麗寶小鎮」，須出示健保卡正本驗證；另外，2/10起至2/13，下午4點過後入園，還有「雙人月光票499元」優惠。

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

⊙九族文化村

2024九族櫻花祭即日起至2/9推出寒假優惠，期間購票入園，每人只要780元即可暢玩；2/10至3/10全票900元、學生票800元、兒童票700元、博幼票450元。

超過5千株櫻花的九族文化村園區。圖／日管處提供
超過5千株櫻花的九族文化村園區。圖／日管處提供

⊙義大遊樂世界

義大遊樂世界推出「逛Outlet玩樂園」優惠，即日起至2/14止，憑義大世界購物廣場當日消費發票或明細(1張發票或明細限購1張)，即可享義大遊樂世界劇院票或星光票199元(星光票為每周六16:30開放售票及入園)，提醒館內國賓影城、麥當勞、快樂100遊樂館、全家便利商店、屈臣氏、寶雅生活館、123廣場、大樹義大店萊爾富、大樹遊樂店萊爾富、令和元茶、鮮味館、皇家洗衣房、聖城餐廳、木思健康廚房、肉多多火鍋之消費恕不參加此次活動。

圖／義大遊樂世界
圖／義大遊樂世界

另外，義大遊樂世界即日起至12/31止還有「生肖屬龍」優惠，生肖屬龍限定民國101年、89年、77年、65年、53年出生者適用，需出示本人有照證件，即可享優惠票價520元。

⊙遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園推出「尋找龍的傳人」，自2/8到2/14期間，只要生肖屬龍，即可享免費暢遊園區。此外，新春過年加碼「吉祥物發紅包」活動，每日早上開園，將由吉祥物來發限時限量紅包給入園遊客，更推出限量紅包抽抽樂活動，80元即可抽一次，最大獎是價值24,000元的藍鯨艙住宿券(平日)、雙人年票等大獎。

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

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