2024「元宵節煙火秀」4大精彩必看！ 最大環廟高空煙火、500台無人機+風火輪、水幕星空煙火秀

2024元宵節精彩燈節煙火秀快追！ 趁著佳節揪親友賞花燈、看煙火秀成了新春令人期待的遊程，udn旅遊美食頻道為大家整理「2024元宵佳節煙火施放地點」整理包，有最精彩的環廟高空煙火大秀、500台無人機搭低空煙火、花蓮星空煙火秀、台東好神煙火，等著大家相揪來欣賞！

★正統鹿耳門聖母廟

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁

台南正統鹿耳門聖母廟「花火慶元宵恭送春牛神」將在2/24登場，最令人矚目的高空煙火大秀，有8吋、10吋及12吋口徑的高空煙火，煙火總數達2萬多發，預計於20:20啟炮儀式，煙火施放分為五個階段，「啟炮儀式環廟煙火」有上萬發煙火360度環廟圍繞巨型煙火；施放兩場「六門蜂炮」，搭配「月老主題」高空音樂煙火，最後則以「巨型高空花火大秀」，為盛宴畫下完美句點，加上蜂炮，總時長共約長達2小時。

地點：台南市安南區城安路160號

活動網站：https://www.luermen.org.tw/

★2024台灣燈會在台南

「2024台灣燈會在台南」500架無人機群飛表演。圖／台南市觀光旅遊局提供

「2024台灣燈會在台南」已在安平燈區率先開展，特別運用安平水域特色，結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，每場次安排500台無人機，以精采中低空煙火搭配在2/3開幕式演出，其餘場次還有2/24、2/25、3/2、3/3、3/9、3/10，於在每晚19:45開演，而3/10閉幕日，加碼煙火秀風火輪展演。建議遊客可以在「1661台灣船園區停車場(安平燈區主舞台區)」及「林默娘公園」周邊空曠處，欣賞到最佳的展演畫面！

安平燈區最受歡迎的空中展演。圖／台南市政府提供

地點：原1661台灣船園區(安平燈區主舞台)、林默娘公園周邊

活動官網：https://2024taiwanlanternfestival.org/

★2024花蓮太平洋燈會

圖／太平洋燈會官網

「花蓮太平洋燈會」即日起至3/4在花蓮太平洋公園南濱段閃耀登場，主燈引用故宮典藏的「鏤空月裁雲金龍運巧智奪天晶片心」象牙球工藝，精心策劃製作出《雲龍戲珠》3D動畫，結合高科技的水幕雷射動畫，長約4分鐘的主燈秀搭配水舞，還有場次限定的星空煙火秀。最新宣布，為配合飛機航班起降時間，2/25、2/28、3/3的20：30主燈秀及星空煙火秀將延後至20：36分開始演出。

圖／太平洋燈會官網

地點：花蓮太平洋公園南濱段

活動官網：https://www.hualien-lantern.com.tw/

★台東好神-2024元宵嘉年華會

圖／翻攝臺東好神 2024臺東元宵嘉年華會

2024台東市元宵節嘉年華系列活動推出以AR沉浸式體驗展演共分為三大部分，包括海濱公園的「飛天祥龍AR體驗區」、海洋意象生態廣場的「水族生態樂園AR體驗區」，以及運用FB及IG濾鏡的「元宵祈福天燈體驗」，而「好神煙火晚會」則將在2/23的晚間7點於台東市海濱公園登場！

地點：台東市海濱公園（國際地標）

活動官網：https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/event-calendar/details/5479