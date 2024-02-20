一站式最Chill！台中「元宵燈會市集」賞燈拍美照品美食 多達150個品牌到場超熱鬧

賞燈逛市集！中台灣元宵燈會熱鬧開跑，搭配應景龍年以「台中龍賀」為主題打造各式璀璨燈區，除了賞燈拍美照外，更有集結多達150個品牌的燈會市集可以逛吃，涵蓋美食、甜點飲料、文創手作、設計服飾等，一站式填飽肚子兼逛街與打卡，當然要把握來Chill一下。

圖／小蝸牛市集粉絲專頁

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中台灣元宵燈會「台中龍賀」燦爛登場，必打卡主燈區長達76公尺的金黃巨龍，可愛夢幻的馬卡龍燈區同樣人氣強強滾，還有重頭戲的水上遊行機械花燈結合主燈秀要看。不僅如此，燈會場域更有「元宵有市」活動市集，還加碼有趣好拍的「最殼愛小蝸牛燈區」，油綠草地上的圓滾滾型燈飾超療癒，不論是白天拍還是晚上看都別有一番美感。

圖／小蝸牛市集粉絲專頁

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本次燈會市集請到多達150個品牌到場同歡，涵蓋美食、甜點飲料、文創手作、設計服飾等超多主題。美食有阿綺飯包、福氣@飯糰、元濱大叔滷味專家、陳氏朝食-日式飯糰、朝賀包子、Jameson 美式煙燻BBQ等超人氣好店，甜點飲料則有butterkaka 美式肉桂捲、窩巢雞蛋糕、1nu咿努雞蛋仔串串、龜豆冰室、一品茶苑、萬波島嶼紅茶、溜咖啡等網紅品牌，多到數不完的各式美食與好料，就等各位親自到場賞燈兼大飽口福啦！

圖／陳氏朝食-日式飯糰粉絲專頁

圖／萬波島嶼紅茶粉絲專頁

圖／窩巢．雞蛋糕粉絲專頁

【中台灣元宵燈會 x lolemarket®】活動資訊

假日：2/24、2/25

時間：15:00—21:00

場域：主燈區＋馬卡龍燈區（150個品牌）

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平日：2/20、2/21、2/22、2/23

時間：16:00—21:00

場域：馬卡龍燈區（50個品牌）