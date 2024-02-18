平日只要298！台中蒙古烤肉吃到飽，四種肉品、蔬菜、飲品自助吧全部吃起來，大食怪的天堂在這裡

是說崇德路有太多美食，住在北屯北區的捧友應該覺得幸福！這間店址在崇德路靠近進化北路口的▸鐵砂掌◂新鐵板料理最近吸引我們前來，平日只要298元、假日328元就有蒙古烤肉吃到飽，肉和菜品都是自己愛吃多少夾多少，可說非常划算耶！

除了崇德路上的停車格之外，也可以選擇在周邊的幾個收費停車場如榮太停車場、崇興停車場、永興停車場和嘟嘟房台中德化站等等(地址附在文章下方)，停好車之後再走過來也方便。

鐵砂掌

地址：台中市北區崇德路一段490號

電話：04-2237 0021

營業時間：平日11:30-14:30 ; 17:30-20:30；假日11:30-21:30

FB：https://www.facebook.com/tie.teppanyaki/

鐵砂掌│店內空間

欵？！一走進店裡就有瞄到有師傅在店面前方幫忙代炒肉和炒菜。

有別於一般師傅直接在客戶面前料理的傳統鐵板燒，原有的做法不僅可能無法和一起來的朋友一同肆意聊天，也可能油煙味會比較重一點，不過師傅一樣手都沒有停下來過。

以上提到的困擾點在鐵砂掌完全不成問題！就像一般餐廳一樣可以大夥坐在一起。

鐵砂掌用餐環境舒適乾淨明亮，而且店內人潮整個絡繹不絕啊！

鐵砂掌│菜單

鐵砂掌菜單如圖，除了蒙古烤肉吃到飽的平日298、假日328方案，只要點排餐也都有送蒙古烤肉吃到飽，比較特別的是還有平日午餐限定單份的蒙古烤肉只要198元！如果剛好是附近的上班族中午前來吃個午餐選這個就很適合啦，那如果是和家人朋友一起來還可以選擇上面單點菜色來share，像我們就還有吃了他們很受歡迎的迷迭香雞腿排、美國Choice帶骨牛小排、深海鮮魷來試試！

另外在3/31前只要加入會員，還可以多獲得單隻139元的大蝦一尾哦～

鐵砂掌│自助吧種類

以下就是肉品放置區，分門別類一目瞭然哦。

上面也有標註的很清楚，雞肉、豬肉、羊肉、牛肉想吃多少夾多少～

蔬食自助區的部份選擇也蠻多，每次來拿幾乎都是補滿的狀態，沒有遇到明明有想吃的菜但籃子裡已空掉沒人補的狀況。

蔬菜多樣化的選擇，可以選擇自己喜歡的料放入黑色的碗內。

再選擇自己喜歡的醬料，鐵砂掌的主廚除了醬料區客戶自己用的醬，也會加入店家的獨門配方醬料，讓兩者綜合起來的口味更佳可口。

我們喜歡吃豆干，加入碗內，再夾上有寫著自己桌號的號碼後就整碗給鐵板區的師傅。

師傅會依照次序幫客人處理到好，再由外場服務生直接送達我們桌上。

等待主食上桌的同時，還可以去自助吧拿取自己喜歡的飲料、咖啡、汽水等。

也有提供免費的白飯、豬肉燥、牛肉燥，還有一些好吃的熟食炸物。

湯品也有兩種不同的選擇，當天享用的是味噌湯還有玉米濃湯。

小美冰淇淋也是常受到客戶青睞的飯後甜點之一。

鐵砂掌│餐點表現

等了大概10分鐘，料理就陸續的上桌了，看起來是否很讓人流口水呀。

迷迭香雞腿排

雞腿排超大一塊耶！而且煎的焦香焦香，讓人真的無法克制的想要湊近鼻子聞聞。旁邊還有煎大蒜、玉米等時蔬配菜。

雞腿排肉質juicy又新鮮，如果覺得肉品不夠熱或是熟，直接在旁邊加熱石頭再DIY 一下。

干貝x2

干貝新鮮juicy，旁邊還有炸得酥酥的金針菇可以搭配享用！

美國Choice帶骨牛小排

菜單上可以選擇7分熟或是全熟，這裡選擇的是7分！份量好大塊直接給你吃到爽！

一樣如果覺得不夠熱，自己DIY加熱，沾旁邊的胡椒或是鹽巴享用。

深海鮮魷

本來想說是切好一塊一塊，竟是完整的一隻，要就自己切的呀～～皮～～最喜歡這種juicy又有彈性的大魷魚啦。

下圖的炸物就是自助吧提供的熟食，炸地瓜/炸豆腐/炸甜不辣，都好好吃呀。

青菜部份，加入自己喜歡的醬料，外加鐵砂掌自製的私房醬料，還真的蠻好吃的！吃了許多肉肉，蔬菜和纖維也要兼顧一起吃哦。

這是牛肉燥飯，旁邊還有味噌湯。大概這樣前後吃了兩碗吧，鐵砂掌真是對大食怪友善的地方。

以上就是在鐵砂掌享用的食記給捧油們參考啦，自助吧選擇算是很豐富之外，料理手法也是台灣人平時接受度很高的鐵板料理，而且搭配獨門醬料更是讓人忍不住一直續碗耶～是說鐵砂掌雖然是去年就開業，但今年一月開始才調整成蒙古烤肉吃到飽的營業方式，陸續也都有看到已經吸引了一批饕客前往，如果家裡有很會吃的那位，麻煩帶這裡好好品嚐一下鐵砂掌的鐵板料理哦！

鐵砂掌

地址：台中市北區崇德路一段490號

電話：04-2237 0021

營業時間：平日11:30-14:30 ; 17:30-20:30；假日11:30-21:30

FB：https://www.facebook.com/tie.teppanyaki/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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