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2km木棉花道大爆發！全球最美花街「2024白河木棉花季」本周末登場 遊客提前湧入朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66授權
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受暖冬影響，台南白河木棉花今年提早綻放，現已湧入大批賞花人潮！ 「2024白河木棉花季」也提前於3/2開幕，火紅的花道美景已紛紛搶拍，民眾更笑稱，以花開速度來看，開幕時恐會無花可看！

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榮獲全球最美花街的台南「白河林初埤木棉花道」大滿開了！為提升民眾賞花品質，原訂於3/16開始的白河木棉花季活動，也將提前於3/2至3/17期間登場，最花賞花期將自3/2開始，活動期間除了有假日花季導覽解說、自3/9起連續兩週末六、日將舉行贈送樹苗活動，更有花季音樂會和街頭藝人於木涼亭舞台定點表演，讓遊客們感受花間藝術氣息，還能沐浴在春日音樂響宴中。

圖／IG@beckhamhong66授權
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木棉花喜歡生長在溫暖且乾燥的環境中，近來南部氣溫偏高溫催花，讓今年木棉花提早在2月底就盛開了，白河林初埤木棉花道全長866.5公尺，2015年曾獲西班牙休閒旅遊網站票選為「全球最美花海街道之一」，現已花開七成以上，艷紅花道美景吸引人拍個不停！

圖／IG@molly888666授權
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花季活動開始後，假日會實施交通管制，主花道及舊鐵道路段為徒步區，禁止車輛進入，南90線花道沿線僅開放單向通行，建議民眾可以將車輛停放在南88、南89、南91沿線，今年公所特別準備2輛9人座的小型接駁專車，分別設置於7-11新蓮鄉門市、白河蓮香亭、木棉花道T字路口與土溝小蘋果便利商店旁，請民眾多加以利用。

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