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武陵農場櫻花季準備落幕！接踵「油菜花海」融合櫻花超美

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自武陵農場臉書粉絲專頁
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在歷時三週的台中市和平區武陵農場櫻花季預計將於29日結束，但緊接著有春天來臨而盛開的油菜花海，若是搭配櫻花交錯，簡直美翻了。

圖／取自武陵農場臉書粉絲專頁
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這回，位於武陵農場露營區的油菜花終於迎來了盛放期，一片金黃色的花海在陽光下煥然一新，若是清晨的霧氣中更顯得宛如仙境般迷人，到此一遊的遊客紛紛拿起相機手機美拍打卡，若是從不同的角度捕捉這片壯麗的景象，彷彿置身於一幅色彩繽紛的油畫中，美不勝收。

圖／取自武陵農場臉書粉絲專頁
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然而，值得一提的是，近期有不肖旅客破壞花朵或踐踏油菜花田的行為，根據《國家公園法》，對於此類行為可給予相應的罰款，首次違規者將被罰款1500元，累犯者則面臨更高額的罰款，最高可達3000元。因此，呼籲所有遊客前來賞花時要保持良好的公共維護喔，一起共同保護這片美麗的景緻。

圖／取自武陵農場臉書粉絲專頁
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國家公園 櫻花季 武陵農場 花海 露營

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