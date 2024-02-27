粉紅系花朵又一發！彰化「洋紅風鈴木」盛開如粉紅棉花糖 藏身鐵道旁小秘境

春天就是要賞花～看完櫻花後，緊接著有風鈴木的綻放，尤其是洋紅風鈴木，一簇簇開在樹梢時，像極了棉花糖般的可愛模樣，更是搶佔大家的目光；而在彰化縣大村鄉就有一處風鈴木的秘境，位在鐵路旁，火車經過和異國風建築一起入鏡，給人一秒讓人到歐洲的錯覺，喜歡追花的你該出發囉～

圖／bruce570318IG

位於彰化縣大村鄉的過溝社區，大約在103年時申請栽種洋紅風鈴木，經過10年的養護，在前年終於開花，隨即成為愛花人們的賞花新秘境，一團一團像粉紅棉花糖長在樹上，滿滿少女氛圍，異國風、路過的火車和櫻花歐洲村社區變成風鈴木的背景，更是充滿濃濃異國情調、讓人彷彿置身歐洲，成為春日裡一抹驚豔的存在，也吸引了許多攝影師來搶拍。

圖／bruce570318IG

想要捕捉粉紅花朵和異國風建築這樣色彩繽紛的畫面，需要到過溝三巷鎮安宮旁的鎮安橋上才能拍到，搭配過溝大排還有水面倒影的效果，也可以在橋上等待不同的火車經過，要有耐心才能拍到美照，喜歡追花逐影的人可以安排一趟小旅行、才趕得上洋紅風鈴木的花期。

櫻花歐洲村-洋紅風鈴木

地址：彰化縣大村鄉過溝村過溝三巷；大村車站步行約350公尺