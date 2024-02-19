走不膩的親民路線！彰化森林樂探索「桃源里森林步道」，賞鳥賞鷹的最佳聖地

景點介紹

桃源里森林步道，位於彰化八卦山風景區南麓，海拔約100多公尺，建於坑子內山山谷之中，大約三百年前有福建移民來此開墾，由於地處群山懷抱之中，而舊稱坑仔內，又由於環境清幽如世外桃源，後來配合行政區劃據此為名，桃源里森林步道毗臨三清宮，是社區居民喜愛的戶外休閒場所，此地有台灣特有亞種的大冠鷲與鳳頭蒼鷹，加上清明時節則有成群的灰面鵟鷹返回北方繁殖而過境八卦山脈，得天獨厚的地理環境優勢，深獲賞鳥人士所喜，為觀賞野鳥與賞鷹的最佳聖地

行前須知

行程規劃：三清宮觀景平台＞坑子內山＞桃源里森林步道＞好漢坡＞龍鳳谷森林步道＞休憩平台＞單索橋＞原登山口路線里程：O型，總路程約4K

準備出發

桃源里森林步道群，可以說是彰化市區已相當少見的原始森林，規劃了完整的路線系統，步道錯綜複雜，可自行調整行走長短，無論男女老少，都能輕鬆享受漫步於森林的滋味

由彰化市中興路接寶山路上行，就可到達三清宮，建議可將車停在這裡

三清宮前平台展望

坑子內山登山口就在三清宮旁邊，大約3分鐘即可登頂，路途皆為緩坡

坑子內山，海拔154公尺，有一土地調查局圖根點，山頂視野還不錯，能望見大肚山區及市區景緻

彰化地區亦清清楚楚，風景真的還不錯

接著來到不遠處的登山口，由此前往桃源里森林步道系統，指標寫往歡喜生態園

桃源里森林步道，位於八卦山風景區南麓，海拔約100多公尺，建於坑子內山山谷，大約三百年前有福建移民來此開墾，由於地處群山懷抱之中，而舊稱坑仔內，又由於環境清幽如世外桃源，後來配合行政區劃據此為名

該處步道路線繁雜眾多，請依據體能及經驗，自行斟酌路線行走，熟讀地圖是第一要務

這裡的森林茂密，動植物豐富，尤以鳥類非常多，而且都不太怕人呢

林蔭遮蔽，即使是炎炎夏日，也非常適合來散步，步道大多是好走的水泥路面，十分親民

因步道群建於山谷谷地，因此先向下走，再慢慢往上爬

過了好漢坡後，就準備接上龍鳳谷森林步道系統，沿途指標都很明確

龍鳳谷步道森林茂密，環境優美，地形坡度變化大，芬多精與負離子豐富，漫步其間，充分享受森林浴，是人間一大享受

高架的橋樑與棧道是這裡一大特色

龍鳳谷步道雖然沒有大山大景，但給人的感覺是十分舒服，會不斷想再來的

最後走過吊索橋，就完成了一大圈O型路線，回到三清宮

果真，宛如世外桃源

彰化常被譏為旅遊沙漠，但其實還隱藏了諸多不錯的休閒景點，想要親近山林，貼近大自然，除了神秘的一線天及石牌坑古道外，彰化市區首推桃源里步道和龍鳳谷步道，距離市區僅2公里，歡迎來到這坑子內山的山谷，尋找精神上的意義