鮮果控必追3大飲品！ 麻古「蕃茄梅蜜」、CoCo「芭樂檸檬綠」、85℃「蘋果紅.蘋果青」親一下享甜蜜折扣禮

迎接春日來臨，手搖飲料店家紛紛找尋最「鮮」的滋味給大家，udn小編理了近期必追3大飲品，有麻古「蕃茄梅蜜」、CoCo「芭樂檸檬綠」、85℃「蘋果紅.蘋果青」，還有機會在白色情人節當天親一下就享有甜蜜折扣好康哦！

●麻古茶坊「蕃茄梅蜜+波波」

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊帶來復古風味鹹酸甜手搖飲，將鮮甜小蕃茄打成酸甜冰沙，製成「蕃茄梅蜜」有茄紅素滿滿的聖女小蕃茄，搭配鹹香梅汁與蜂蜜糖漿，以及「蕃茄梅蜜波波」以蕃茄梅蜜堆疊上波波與翡翠綠茶凍，充滿咀嚼滋味，2款都很清爽，獻給喜愛不甜膩手搖控們。

●CoCo都可「純在青芭樂檸檬綠」

圖／CoCo都可提供

CoCo都可與純在冷壓蔬果汁Natural Benefits，首次聯手推出芭樂飲品「純在青芭樂檸檬綠」，將珍珠芭樂的清甜完美融合茉莉綠茶及中和檸檬酸度，成為一杯用喝的就讓你立馬補充芭樂維他命C的鮮果系飲品，非常適合春、夏飲用，尤其是愛美的女生更需要來一杯。

●85℃「蘋果紅茶、蘋果青茶」

圖／85℃提供

迎接春天，85℃推出的兩款「蘋果紅茶」和「蘋果青茶」，喝得到香氣十足的蘋果果粒與清爽茶香，單杯價格55元。

更於3/14白色情人節當天推出門市限定優惠，在結帳時，只要和另一伴，或是爸媽帶著小朋友，也可以帶寵物，完成「親一下」，就享有「蘋果紅茶和蘋果青茶」任選搭配第2杯半價，等於3月14日活動特價兩杯82元。