快訊

法國羽賽／4個賽末點遭球后安洗瑩化解 戴資穎讓出決賽門票

明短暫回溫一天 下周又有冷空氣報到、全台有雨

重機騎士捲公車輪下當場喪命 連結雙北光復橋內側車道雙向封閉

鮮果控必追3大飲品！ 麻古「蕃茄梅蜜」、CoCo「芭樂檸檬綠」、85℃「蘋果紅.蘋果青」親一下享甜蜜折扣禮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

迎接春日來臨，手搖飲料店家紛紛找尋最「鮮」的滋味給大家，udn小編理了近期必追3大飲品，有麻古「蕃茄梅蜜」、CoCo「芭樂檸檬綠」、85℃「蘋果紅.蘋果青」，還有機會在白色情人節當天親一下就享有甜蜜折扣好康哦！

●麻古茶坊「蕃茄梅蜜+波波」

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊帶來復古風味鹹酸甜手搖飲，將鮮甜小蕃茄打成酸甜冰沙，製成「蕃茄梅蜜」有茄紅素滿滿的聖女小蕃茄，搭配鹹香梅汁與蜂蜜糖漿，以及「蕃茄梅蜜波波」以蕃茄梅蜜堆疊上波波與翡翠綠茶凍，充滿咀嚼滋味，2款都很清爽，獻給喜愛不甜膩手搖控們。

●CoCo都可「純在青芭樂檸檬綠」

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可與純在冷壓蔬果汁Natural Benefits，首次聯手推出芭樂飲品「純在青芭樂檸檬綠」，將珍珠芭樂的清甜完美融合茉莉綠茶及中和檸檬酸度，成為一杯用喝的就讓你立馬補充芭樂維他命C的鮮果系飲品，非常適合春、夏飲用，尤其是愛美的女生更需要來一杯。

●85℃「蘋果紅茶、蘋果青茶」

圖／85℃提供
圖／85℃提供

迎接春天，85℃推出的兩款「蘋果紅茶」和「蘋果青茶」，喝得到香氣十足的蘋果果粒與清爽茶香，單杯價格55元。

更於3/14白色情人節當天推出門市限定優惠，在結帳時，只要和另一伴，或是爸媽帶著小朋友，也可以帶寵物，完成「親一下」，就享有「蘋果紅茶和蘋果青茶」任選搭配第2杯半價，等於3月14日活動特價兩杯82元。

圖／85℃提供
圖／85℃提供

編輯推薦

85℃ CoCo

相關新聞

鮮果控必追3大飲品！ 麻古「蕃茄梅蜜」、CoCo「芭樂檸檬綠」、85℃「蘋果紅.蘋果青」親一下享甜蜜折扣禮

鮮果控必追3大飲品！ 麻古「蕃茄梅蜜」、CoCo「芭樂檸檬綠」、85℃「蘋果紅.蘋果青」親一下享甜蜜折扣禮

「辻利茶舖」3款櫻花尬抹茶新品台中吃得到！買蛋糕再免費喝抹茶拿鐵

京都百年老店「辻利茶舗」以各式創意抹茶飲品和甜點聞名，每季推出誘人的下午茶選擇，吸引了眾多抹茶愛好者。這次，他們結合了大熱「春日粉嫩櫻花」推出全新的夢幻抹櫻系列。即日起限時至3月11日快閃台中中友百貨，加碼推出「買一送一」的抹茶下午茶優惠。

限時3天！全家便利商店會員「週末分享日」霜淇淋、Let’s Café特大杯經典拿鐵同品項第2件10元

全家便利商店迎接3月8日婦女節及「週末分享日」，於線上、線下推出多重限時好康優惠。全家便利商店「週末分享日」3月8日至3...

揪閨密喝下午茶！蛋糕界愛馬仕「Lady M」7週年優惠到月底 雙人套餐現省103元 內用外帶都有優惠

擁有蛋糕界愛馬仕之稱的紐約頂級甜點品牌「Lady M」登台7週年，特別在這個3月祭出一整個月的「外帶及內用優惠」回饋廣大粉絲，平時捨不得吃的甜點控們可要把握難得機會，一次三種口味炫起來。

3月第一杯珍奶！CoCo「珍珠鮮奶茶買1送1」要搶喝 經典飲品搭環保杯現折15元

珍奶買一送一！CoCo都可3月第一個好友日用超人氣「珍珠鮮奶茶」拉開序幕，推出一日限定「大杯珍奶第二杯0元」，療癒你的心。還有3月都可訂線上優惠，7款經典飲品最高折...

戀上巨峰葡萄！ 迷客夏「葡萄初戀季」3手搖新品開賣 夢幻紫色漸層酸甜果茶太誘人

戀上巨峰葡萄！ 迷客夏「葡萄初戀季」3手搖新品開賣 酸甜漸層果茶太誘人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。