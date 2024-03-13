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「白色情人節」美食優惠！ 星巴克買1送1、手搖飲送花禮、花圈比薩199元、飯店加碼龍蝦吃到飽

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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3/14白色情人節來了！ 為情人們整理「情人節美食優惠」再甜蜜共度一回，除了有超商祭出的咖啡飲品優惠、手搖飲料和龕品店祭出買一送一、還有美食餐廳和飯店吃到飽等情人節套餐活動等著您。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即至起至3/15推白色情人節優惠，包括門市購買 CITY CAFE 濃萃美式(冰/熱)、大杯卡布奇諾(熱)、CITY TEA 冰淇淋紅茶同品項可享買1送1，此外，7-ELEVEN霜淇淋也推出新品「連珍芋香牛奶霜淇淋」，售價49元。

同時期享「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY CAFE 大杯熱卡布奇諾、厚乳拿鐵等買2送2；以及冰太妃焦糖風味瑪奇朵/冰焙烤榛果風味拿鐵、咖啡珍珠歐蕾、冰精品燕麥拿鐵、珍珠椰果四季春/統一布丁奶茶，皆為買5送2組合。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

●星巴克

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克即日起至4/1止，完成「咖啡旅程尋寶之旅數位體驗」遊戲，可獲得限定專屬優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

●先喝道

圖／先喝道粉專
圖／先喝道粉專

先喝道在3/14、3/15白色情人節兩天，推薦兩款手搖飲品「輕焙穀麥拿鐵」、「英式水果茶」，並同步推出會員第二杯半價優惠。

●ODD ONE OUT（OOO）

圖／ODD ONE OUT提供
圖／ODD ONE OUT提供

ODD ONE OUT（OOO）風格茶飲推出3款春季新品，並於3/14至3/17期間推出白色情人節專屬活動，單筆消費滿200元，其中包含任一款柚子野薑花系列飲品，即可獲得一份「OOO情人節野薑花禮」，每人限贈一份，每日限量50份。

圖／ODD ONE OUT提供
圖／ODD ONE OUT提供

●三分春色

圖／三分春色提供
圖／三分春色提供

三分春色最新上架四款青蘋果系列手搖新品，即起至3/17推出不限杯數送出限量25元折價券(10元全品項折價券＋15元青蘋果飲品折價券)，限下回購買使用。

●康青龍

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

康青龍祭出白色情人節「粉U好康」優惠，即起至3/26，於Uber Eats訂購限定4款指定飲品「粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍青茶」可享買一送一， Uber One會員消費滿額再享85折！

●辻利茶舗

圖／辻利茶舗提供
圖／辻利茶舗提供

辻利茶舗在即日起至3月24日快閃台中中友百貨，於3/14白色情人節當天，購買「辻利拿鐵1杯」即送「辻利霜淇淋1支」，限量20組，每人限購1組。

●GODIVA

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

比利時皇室御用巧克力GODIVA推出情人節禮盒限定優惠，自即日起至3/24，凡於門市購入任兩件以上情人節禮盒，可享85折；滿原價2,024元以上，再贈GODIVA絲巾乙條！

●台北喜來登十二廚

圖／台北喜來登提供
圖／台北喜來登提供

台北喜來登館十二廚自助餐，即日起至4/18、每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，預付完成再加碼享每人1份「龍蝦海鮮桶」；即起至3/16限時4天於官網線上購物平台開賣雙人外帶大餐「888元起即可外帶龍蝦料理」。

●必勝客

粉愛你花圈比薩。圖／必勝客提供
粉愛你花圈比薩。圖／必勝客提供

必勝客即日起限時推出「粉愛你花圈比薩」，除了有浮誇的玫瑰花造型裝飾，另外還搭配多種款式的「示愛字條」限時限量販售7日，單點199元。

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咖啡 手搖 白色情人節

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