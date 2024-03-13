聽新聞
test
0:00 / 0:00
麻古「史努比芝芝可可」回來了！爆萌「２款史努比造型棉花糖」要打卡 陪你放閃過白色情人節
「史努比芝芝可可」回來了！人氣手搖「麻古茶坊」攜手「PEANUTS花生漫畫史努比」再出招，粉絲最愛的「芝芝可可」就要在白色情人節當天快閃回歸，史努比手搖杯在手超療癒，絲滑可可讓人一口接一口停不下來。
史努比陪你過情人節！「麻古茶坊xPEANUTS花生漫畫史努比」推出限量聯名「史努比芝芝可可」，將於3/14快閃回歸在全台門市限量販售。共有「懶懶史努比」、「萌萌史努比」兩款雲朵芝芝可可飲品，史努比造型手工棉花糖放在綿密芝芝奶蓋上，慵懶及探頭模樣都超可愛；可可部分則是嚴選法國進口濃郁可可粉結合香醇鮮奶，口感絲滑，搭配鹹甜招牌芝芝，一次炫兩杯都不是問題。
限定回歸芝芝可可除了吸睛療癒的「史努比棉花糖」外，以由華裔設計師暨前Versace首席視覺設計師Daniel Wong設計的「Snoopy聯名杯」盛裝更要拍，今年白色情人節就跟史努比一起放閃過，趕跑憂鬱不孤單。
麻古茶坊【史努比芝芝可可】販售資訊
品項：懶懶史努比 雲朵芝芝可可（冷/熱飲）、萌萌史努比 雲朵芝芝可可（冷/熱飲）
售價：北、中、南120元
販售日期：3/14起，麻古茶坊全台門市
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言