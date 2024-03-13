麻古「史努比芝芝可可」回來了！爆萌「２款史努比造型棉花糖」要打卡　陪你放閃過白色情人節

「史努比芝芝可可」回來了！人氣手搖「麻古茶坊」攜手「PEANUTS花生漫畫史努比」再出招，粉絲最愛的「芝芝可可」就要在白色情人節當天快閃回歸，史努比手搖杯在手超療癒，絲滑可可讓人一口接一口停不下來。

史努比雲朵芝芝可可將於3/14回歸開賣。圖／麻古茶坊提供

史努比陪你過情人節！「麻古茶坊xPEANUTS花生漫畫史努比」推出限量聯名「史努比芝芝可可」，將於3/14快閃回歸在全台門市限量販售。共有「懶懶史努比」、「萌萌史努比」兩款雲朵芝芝可可飲品，史努比造型手工棉花糖放在綿密芝芝奶蓋上，慵懶及探頭模樣都超可愛；可可部分則是嚴選法國進口濃郁可可粉結合香醇鮮奶，口感絲滑，搭配鹹甜招牌芝芝，一次炫兩杯都不是問題。

圖／麻古茶坊提供

限定回歸芝芝可可除了吸睛療癒的「史努比棉花糖」外，以由華裔設計師暨前Versace首席視覺設計師Daniel Wong設計的「Snoopy聯名杯」盛裝更要拍，今年白色情人節就跟史努比一起放閃過，趕跑憂鬱不孤單。

麻古「史努比芝芝可可」於去年12月推出後掀起粉絲打卡熱潮。圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊【史努比芝芝可可】販售資訊

品項：懶懶史努比 雲朵芝芝可可（冷/熱飲）、萌萌史努比 雲朵芝芝可可（冷/熱飲）

售價：北、中、南120元

販售日期：3/14起，麻古茶坊全台門市