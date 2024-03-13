快訊

花花持毒遭逮！阿沁「師生戀」小14歲嫩妻 昔寵妻砸6千萬買房

悄改董事會名單 民主基金會爆「卡韓」大戰？韓國瑜回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻古「史努比芝芝可可」回來了！爆萌「２款史努比造型棉花糖」要打卡　陪你放閃過白色情人節

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

史努比芝芝可可」回來了！人氣手搖麻古茶坊」攜手「PEANUTS花生漫畫史努比」再出招，粉絲最愛的「芝芝可可」就要在白色情人節當天快閃回歸，史努比手搖杯在手超療癒，絲滑可可讓人一口接一口停不下來。

史努比雲朵芝芝可可將於3/14回歸開賣。圖／麻古茶坊提供
史努比雲朵芝芝可可將於3/14回歸開賣。圖／麻古茶坊提供

史努比陪你過情人節！「麻古茶坊xPEANUTS花生漫畫史努比」推出限量聯名「史努比芝芝可可」，將於3/14快閃回歸在全台門市限量販售。共有「懶懶史努比」、「萌萌史努比」兩款雲朵芝芝可可飲品，史努比造型手工棉花糖放在綿密芝芝奶蓋上，慵懶及探頭模樣都超可愛；可可部分則是嚴選法國進口濃郁可可粉結合香醇鮮奶，口感絲滑，搭配鹹甜招牌芝芝，一次炫兩杯都不是問題。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

限定回歸芝芝可可除了吸睛療癒的「史努比棉花糖」外，以由華裔設計師暨前Versace首席視覺設計師Daniel Wong設計的「Snoopy聯名杯」盛裝更要拍，今年白色情人節就跟史努比一起放閃過，趕跑憂鬱不孤單。

麻古「史努比芝芝可可」於去年12月推出後掀起粉絲打卡熱潮。圖／麻古茶坊提供
麻古「史努比芝芝可可」於去年12月推出後掀起粉絲打卡熱潮。圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊【史努比芝芝可可】販售資訊

品項：懶懶史努比 雲朵芝芝可可（冷/熱飲）、萌萌史努比 雲朵芝芝可可（冷/熱飲）

售價：北、中、南120元

販售日期：3/14起，麻古茶坊全台門市

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

編輯推薦

史努比 手搖 棉花糖 白色情人節 麻古茶坊

相關新聞

麻古「史努比芝芝可可」回來了！爆萌「２款史努比造型棉花糖」要打卡　陪你放閃過白色情人節

「史努比芝芝可可」回來了！人氣手搖「麻古茶坊」攜手「PEANUTS花生漫畫史努比」再出招，粉絲最愛的「芝芝可可」就要在白色情人節當天快閃回歸，史努比手搖杯在手超療癒。

不輸肯德基！熱門甜點店北上進駐信義區 大爆款「可頌蛋塔」媲美香港名店 排1小時也要吃

肯德基有對手了！台中熱門甜點店「COMEME」北上進駐信義新光三越A11，新品「可頌蛋塔」更是掀起長長的排隊人潮，蛋奶香十足的軟嫩內餡超上癮，除了...

鐵粉都要喝！星巴克「法式千層派那堤」領軍攜手冷萃新飲品登場 加碼多項優惠方案、數位體驗「買1送1」喝過癮

星巴克春季第二波新品登場，為歡慶星巴克26週年，除了推出長達24天的數位體驗享買一送一外，第二波新飲品「法式千層派風味燕麥那堤」、冷萃新作「西印度櫻桃香檸冷萃咖啡」將於3/13雙強...

長知識！Google在慶祝「平白咖啡日」？帶你認識「Flat White 白咖啡」

長知識！今天點開Google頁面，是否都出現了一杯帶有微笑表情的咖啡塗鴉呢？其實，今天3/11是「平白咖啡日」，也是Google為慶祝「平白咖啡」在全球普及的特殊日子。

這是手榴彈吧！涮乃葉「手作鬆餅」神奇造型吸17萬讚 網破解作法掀熱議

手榴彈鬆餅！社群網站推特上，有一名日本網友分享了一個外型膨脹如球狀的鬆餅，吸引超過1.8萬次轉發和17萬人按讚，不少人看到球型鬆餅都驚呼「雖然有點失禮，但這是手榴彈吧」、...

甜點店也有「7年魔咒」？不只「發酵」 日本知名甜點店「在台唯一門市」月底熄燈 網哭：想吃要去日本

甜點控哭了！繼台中網美甜點店「發酵」熄燈消息曝光後，來自日本的人氣甜點店「莎得徠茲」也宣布將於3月31日起結束營業，引發粉絲不捨大嘆「好可惜」、「台灣都沒有了，想吃要到日本了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。